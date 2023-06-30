Оновлення в Закарпатському драмтеатрі: вистави під відкритим небом, театральний буфет та зміни в глядацькій залі

Біля Закарпатського музично-драматичного театру прибирають територію: чистять, прополюють, прибрали фонтан, розташований перед театром. Ці роботи є лише початком змін, запланованих на найближчий час, — сказав Varosh в.о. директора, художнього керівника театру Рудольф Дзуринець.

— Ми намагаємось знайти сприяння влади у фінансовому плані, зараз робимо все за власні кошти, — пояснив він. — Займаємось освітленням фасаду театру, будуть також внутрішні роботи: хочемо облагородити фоє та 2 поверх, власне де глядачі очікують на початок вистави. Працюємо також над створенням буфету у фоє театру, будемо запускати його повністю з нуля. Це буде саме театральний буфет.

Зміни очікують і глядацьку залу: тут планують демонтувати 1-2 ряда, щоб зробити доступ для людей на кріслах колісних.

Стосовно зовнішніх робіт, то керівництво театру планує на території з боку вулиці Льва Толстого облаштувати відкритий театр, щоб була можливість показувати вистави під відкритим небом. Ту ділянку прибрали, вичистили від зайвої зелені та відкрили будівлю театру для огляду з боку вулиці.

— Це дуже великі наші плани, що зможемо — зробимо, що не зможемо — відкладемо на пізніший період. Але наразі почистили фонтан — і вже дуже гарно стало, міська рада долучилася до цих наших робіт. Зараз працюємо над освітленням фасаду театру, щоб він не поринав у темряву з настанням вечора. Театр має виділятися з будь-якої точки міста і бути таким же гарним, як і інші знакові будівлі Ужгороді — костел, собор, — каже Рудольф Дзуринець.

Планують наповнити і репертуарну політику з нового сезону: почнуть працювати 4 режисери, планують ставити прем’єри раз на два місяці.

— Наші зміни вже відбуваються, але глядача дивуватимемо поступово, — сказав він.

Varosh,

Фото зі сторінки Закарпатського музично-драматичного театру у Фейсбуці

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