Оновлення предмету “Захист України” у школах: скільки коштів отримає Закарпаття і на що їх спрямують

27 грудня 2023 року в уряді перерозподілили 1, 74 млрд грн, спрямувавши ці кошти на якісну зміну викладання «Захисту України».

Як повідомлялося на урядовому сайті, кошти передбачено для підвищення кваліфікації вчителів навчального предмета «Захист України», а також закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів.

Так, коштом субвенції навчальні заклади зможуть придбати, зокрема, симуляції управління дронами; навчальні тири й макети; аптечки та тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо; навчальні набори для роботи з електронікою, зв’язком і 3D-друком.

Varosh звернувся із інформаційним запитом до Закарпатської ОВА, щоби з’ясувати, скільки саме коштів із передбаченої урядом субвенції отримає Закарпатська область.

У відповіді на запит видання в обладміністрації повідомили: для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» Закарпатській області передбачено кошти у сумі 72 млн 684 тис 700 грн.

«Для закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» виділено 68 млн 622,5 тис. гривень. Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання предмета, передбачено 4 млн 62,2 тис. гривень», – уточнили в ОВА.

На запитання, коли саме відбудеться перерозподіл коштів між навчальними закладами і в який термін вони мають бути використані, в обладміністрації відповіли: «Розподіл коштів між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад буде здійснено відповідно до критеріїв, наданих Міністерством освіти і науки у погодженні з Міністерством фінансів».

Предмет «Захист України» школярі вивчають в українських школах, починаючи з 2020 року замість предмета «Захист Вітчизни».

Вивчають предмет «Захист України» у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.

У 2023 році у Міносвіти заявляли про оновлення шкільної програми предмета «Захист України», а у вересні – запустили пілотну версію оновленої дисципліни. Апробація відбувалася у школах різних регіонів України.

«Першим кроком було внесення змін до навчальної програми – додали декілька важливих тем, зокрема топографію, сучасні технології, керування дронами – повідомляв міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілотному проєкті, програму дисципліни фіналізували. Відтак для якісної трансформації дисципліни – передбачили необхідне фінансування у сумі майже 2 млрд гривень.

Varosh,

Фото Львівської міської ради

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