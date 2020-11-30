Ольга Склярчук кілька років чекала, аби станцювати на ковзанах на найвисокогірнішому озері України

У суботу у фейсбуці активно поширювався допис Ольги Склярчук. Вона в білій сукні та з червоною стрічкою каталася на ковзанах на замерзлому найбільш високогірному озері України – Бребенескул (1801 м.н.р.м.) на Рахівщині. Пост на час публікації цього тексту має понад 960 вподобань, 460 шерів, 165 коментарів. Ми зателефонували Ользі, аби розповісти на Varosh про її ідею, яку намагалася втілити вже кілька років.

Оля Склярчук – родом із Чернівців, мешкає в Яремче, віддалено створює графічний дизайн, ілюстрації. Вона з дитинства займалася художньою гімнастикою, а надалі кілька років відвідувала школу аматорського фігурного катання у Чернівцях. Із 2017 року три сезони працювала інструкторкою на ковзанці на Буковелі, а минулої зими – лижним інструктором на курорті в Словаччині.

Кілька років тому в Олі виникла ідея покататися на замерзлому гірському озері. Дівчина часто ходить в гори, навіть одна. І ось виник задум поєднати два захоплення – гори і ковзани. Відтак ця пристрасть втілилася на світлинах – тендітна дівчина у білій сукні, на ковзанах, на крижаному озері в обіймах гір, а червона стрічка для художньої гімнастики підсилює динаміку, створює акцент, контраст.

Аби зробити такі знімки, треба не тільки підготуватися і піднятися в гори в холодну пору. Слід вичекати сприятливу мить, яка мінлива, невловима. Йдеться про період трансформації осені в зиму, коли вдаряють морози, озеро вкривається дзеркальною кригою, але ще нема снігопадів. Не щороку так буває. Дівчина кілька років навіть сама приходила до Бребенескула, з ковзанами і штативом, аби покататися в задоволення і створити світлини собі на згадку. Однак погода щоразу перешкоджала ідеї. Проте й Оля не здавалася, прагнула зловити мить, цього разу спільно з фотографом рано-вранці виїхали з Яремче, піднімалися від бази Заросляк, 12 км в один бік. Вона каталася годину, зробили кілька світлин і одразу спустилися.

«Я багато разів так ходила, і ковзани з собою тягала… Я і так багато ходжу в гори, тому мені це не було дуже в напряг. Цього року якось пощастило більше, але все одно озеро замерзло не дуже однорідно. Трохи холодно було кататися, але все одно сподобалося. Зранку було -8, вдень, думаю, було тепліше. Якщо активно рухаєшся, то нормально почуваєшся».

Людей взагалі не було. Тільки гори, озеро, дівчина в сніжній повітряній сукні і фотограф. Оля наголошує, що це не професійна фотосесія, а просто мрія – покататися на Бребенескулі і мати знімки на згадку.

Евеліна Гурницька, Varosh