Олександра Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці», — сказав він.

Президент перерахував, на які зміни очікує:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Перед цим президент подякував Залужному за службу.

Своєю чергою Валерій Залужний заявив, що під час зустрічі із президентом, було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії ведення війни.

Varosh,

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