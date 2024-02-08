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Новини

Олександра Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ

8 Лютого 2024 37

Президент України Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше очолював Сухопутні війська. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці», — сказав він.

Президент перерахував, на які зміни очікує:

Перед цим президент подякував Залужному за службу.

Своєю чергою Валерій Залужний заявив, що під час зустрічі із президентом, було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії ведення війни.

Varosh,

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# Валерій Залужнй # звільнення # Олександр Сирський # президент # призначення

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