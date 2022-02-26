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Олександр Смутко із Лондона: 10 тисяч мітингуючих, москаль спалив свій москальский паспорт у підтримку України

26 Лютого 2022 20

Цілий світ підтримує Україну. У багатьох країнах проходять масові мирні мітинги. Люди в

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имагають жорсткіших реакцій світу на війну у мирній Україні, а також захисту.

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Наш друг, Олександр Смутко, який живе зараз у Лондоні, коментує з місця події.

Олександр Смутко: ” Те, що чув від організаторів: було понад 10 тисяч людей. Настрій дуже бойовий, люди не зупинялись: гасла, гімн, гасла, гімн, прапори, сльози на очах та завжди хтось у телефоні слідкує за новинами, звонить рідним. Бутерброди з салом, чай та кава. Чесно, за 5 років відвідавши лесятки протестів, не бачив такого, особливо здивовані були поліцейські, коли їм і вчора і сьогодні у кінці протесту люди всі гуртом дякували і аплодували за допомогу у провеленні протесту. Ну і в кінці маленький бонус: місцевий москаль спалив свій москальський паспорт в підтримку України, шкода тільки, що я не встиг зазняти.

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Друзі, редакція Varosh просить вас надсилати нам матеріали з різних куточків світу, як люди підтримують Україну. Це допомагає підтримувати бойовий дух і позитивний настрій. Крапля до краплі! Поборемо!

Слава Україні! 

Олеся Смирнова, Varosh

Фото – Олександр Смутко

 

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# save ukraine # stop putin # stop war # Війна в Україні

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