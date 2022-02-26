Олександр Смутко із Лондона: 10 тисяч мітингуючих, москаль спалив свій москальский паспорт у підтримку України

Наш друг, Олександр Смутко, який живе зараз у Лондоні, коментує з місця події.

Олександр Смутко: ” Те, що чув від організаторів: було понад 10 тисяч людей. Настрій дуже бойовий, люди не зупинялись: гасла, гімн, гасла, гімн, прапори, сльози на очах та завжди хтось у телефоні слідкує за новинами, звонить рідним. Бутерброди з салом, чай та кава. Чесно, за 5 років відвідавши лесятки протестів, не бачив такого, особливо здивовані були поліцейські, коли їм і вчора і сьогодні у кінці протесту люди всі гуртом дякували і аплодували за допомогу у провеленні протесту. Ну і в кінці маленький бонус: місцевий москаль спалив свій москальський паспорт в підтримку України, шкода тільки, що я не встиг зазняти.