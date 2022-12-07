Окопні свічки для військових та жителів Херсону виготовляли учні Лінгвістичної гімназії

Учні трьох 11 класів Лінгвістичної гімназії ім.Т.Шевченка в Ужгороді виготовили 500 окопних свічок для військових та для жителів Херсону. Вчителька-організаторка гімназії Світлана Тодер розповіла, що учні допомагають воїнам з початку війни, ще з 2014 року: збирали на благодійних ярмарках гроші та щоразу передавали для ЗСУ.

Цього разу вирішили зробити свічки. Ідею виготовити окопні свічки як приклад практичної роботи до теми «Енергія та енергетика» запропонували учні 7(11)-А класу Олександр Бізіля та Павло Колесник. Це швидко підхопили інші школярі, тому тепер виготовлення свічок уже стало традиційним заняттям у кабінеті хімії по вівторках, — розповіла учителька хімії, волонтерка громадської організації «Волонтери Закарпаття» Євгенія Ганус. Учні приносять порожні консервні банки, картон та розтоплюють віск — зрештою так виготовили вже 500 свічок. Їх відішлють військовим на фронт та жителям Херсону.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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