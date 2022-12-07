Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Окопні свічки для військових та жителів Херсону виготовляли учні Лінгвістичної гімназії

7 Грудня 2022 30

Учні трьох 11 класів Лінгвістичної гімназії ім.Т.Шевченка в Ужгороді виготовили 500 окопних свічок для військових та для жителів Херсону. Вчителька-організаторка гімназії Світлана Тодер розповіла, що учні допомагають воїнам з початку війни, ще з 2014 року: збирали на благодійних ярмарках гроші та щоразу передавали для ЗСУ.

gal-171553
gal-171560
gal-171567
gal-171574

Цього разу вирішили зробити свічки. Ідею виготовити окопні свічки як приклад практичної роботи до теми «Енергія та енергетика» запропонували учні 7(11)-А класу Олександр Бізіля та Павло Колесник. Це швидко підхопили інші школярі, тому тепер виготовлення свічок уже стало традиційним заняттям у кабінеті хімії по вівторках, — розповіла учителька хімії, волонтерка громадської організації «Волонтери Закарпаття» Євгенія Ганус. Учні приносять порожні консервні банки, картон та розтоплюють віск — зрештою так виготовили вже 500 свічок. Їх відішлють військовим на фронт та жителям Херсону.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Понад 100 тисяч гривень зібрали волонтери на акції до Дня Святого Миколая в Ужгороді

36 Героїв: в Ужгороді зробили вуличну інсталяцію на знак вшанування полеглих воїнів

Майже половина закарпатців сьогодні буде без електрики, — обленерго

Ромб, камінь та вишивка: художниця Наталя Тарнай створює 3D-маски-обереги