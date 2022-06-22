Охолоджувальну рамку на вулиці Легоцького тимчасово забрали

Охолоджувальну рамку, яку встановили на вулиці Легоцького в Ужгороді ще 20 червня, тимчасово забрали. За словами речниці Управління ДСНС на Закарпатті Наталі Батир, зробили це через відсутність спеки.

Речниця розповіла: розпилюючі рамки встановлюють працівники ДСНС у разі, коли температура повітря сягає 30 градусів за Цельсієм і вище. “Щоранку нам дзвонить гідрометцентр і повідомляє про погодні умови впродовж доби. Наразі для встановлення рамки такої гострої потреби немає”, — сказала вона.

Рамка, що розпилює воду, не стаціонарна, вона на колесах і її легко переміщувати. За словами Наталі Батир, встановлення таких рамок на інших вулицях міста залежить також і від працюючих гідрантів. «Їх постійно оновлюють, одні виходять з ужитку, інші ремонтують, тому встановлення розпилюючих рамок залежить від справних гідрантів поблизу», — сказала вона.

Минулоріч такі рамки встановили в трьох місцях: на вулиці Легоцького, на площі Поштовій та на набережній Незалежності біля ЗОШ №3. Наталя Батир додала: щойно температура повітря підвищиться, рамки знову встановлять на вулицях міста.