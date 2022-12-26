Одну з вулиць Ужгорода назвуть на честь ромського музиканта Вілмоша Папа

Вулицю Петра Чайковського в Ужгороді перейменують на вулицю Вілмоша Папа — ужгородця, відомого джазового музиканта ромської національності. Це питання затвердили 22 грудня на громадських слуханнях щодо перейменування вулиць у рамках декомунізації.

Пропозицію назвати так вулицю ще на початку літа на розгляд комісії з перейменування вніс син музиканта, Вільгельм Пап — голова товариства «Лаутарі», музикант, теперішній організатор міжнародного джазового фестивалю «Пап-джаз-фест». Його батько Вілмош Пап свого часу заснував джазовий колектив «Пап-джаз-квартет», став засновником єдиного в Україні міжнародного ромського джазового фестивалю «Пап-джаз-фестиваль», у 1998 р. став головою товариства музичної культури циган Закарпаття «Лаутарі» (Музикант).

За даними інформаційно-аналітичного агенства “RomaUA”, це вперше в сучасній історії Ужгорода та України одна з вулиць буде називатися на честь ромського культурного та громадського діяча.

Пропозиції з перейменування вулиць, які підтримали учасники громадських слуханнях, внесуть на сесію Ужгородської міської ради на розгляд депутатів.

Varosh

Фото: RomaUA

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