Одеські художники розмалюють стіни дитячого будинку у Сваляві

Олександр Смирнов, Мирослава Коштура та Антон Постоленко – художники-авангардисти з Одеси, які наразі тимчасово проживають в Ужгороді. Нещодавно вони організували виставку сучасного мистецтва і благодійний аукціон. Зібрані кошти з продажу картин спрямують на оформлення приміщень в обласному будинку дитини у м. Свалява.

Виставка під назвою «VERESEN» відбулася в Ужгороді на території колишнього заводу, приміщення якого тепер належить громадській організації «Якість життя». Індустріальну локацію обрали, щоб підкреслити настрій будівництва майбутнього України. За словами молодих художників, метою було проаналізувати та дослідити зміни, які відбуваються саме зараз для кожного з них. А також долучитися до реставрації культури і поринути в дискурс «Хто ми є?»

«Зараз Україна переживає своє нове культурне відродження шляхом витягування та відкидання насаджених елементів імперського бруду та створення нового мистецького фундаменту для нашого остаточно ідентифікованого суспільства. Саме зараз, коли за нами стежить весь світ, час згадати про своє «я» – для того, щоби перетворитись в нове «ми» та показати світові, наскільки ми гідні та яку національну індивідуальність маємо», – розповіли організатори про концепцію виставки.

Художники працюють у напрямках абстракціонізму, експресіонізму і концептуалізму. Сашко і Міра – ровесники, їм по 22 роки. Антон на рік старший.

Олександр Смирнов черпає натхнення у вченні Кампанелли про «Утопію». Використовує мистецтво як інструмент для донесення інформації про Україну Заходу, документує сучасні історичні події як продукт, завдяки якому він може допомогти своїй державі матеріально.

Мирослава Коштура досліджує нонконформізм, абстракцію, надихаючись художниками, режисерами, музикантами, які працюють у цьому напрямку. Малювати почала у 16 років, виражаючи своє «я» на стінах будинків і міських парканах.

Антон Постоленко завдяки батькам-акторам все дитинство провів у театрах, галереях, на нестандартних концертах, черпаючи натхнення у мистецькому оточенні. Відчуває постійну потребу у просторі, волі і самовиявленні. Завжди малює внутрішнім «Я». Бажає, щоб кожен глядач бачив у його роботах своє особисте, оскільки почуття всіх людей індивідуальні.

Ужгород – це перше місто, де одеські художники спільно представляють свої думки щодо того, що відбувається в їхньому оточенні. «Цим заходом ми б хотіли розпочати довготривалий шлях Україною, створюючи та доповнюючи новий національний культурний код, презентуючи це наступними заходами в різних містах нашої великої держави, зокрема в Києві, Одесі, Харкові, Маріуполі та Севастополі», – пояснили організатори.

«VERESEN» зібрав чималу кількість шанувальників авангардного мистецтва. Під час заходу авторську абстрактну поезію читали мукачівці Віталій Керестень та Анна Архангельська.

«По завершенню цієї виставки ми зрозуміли тільки одне: продовженню бути!» – підсумував один із організаторів Андрій Бережний.

У ході аукціону було зібрано понад 10 тисяч гривень. За ці кошти художники куплять фарби та розпишуть кімнати обласного дитячого будинку у Сваляві. Наразі там проводиться ремонт та готуються стіни для ґрунтування.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Лариса Липкань та з особистих архівів художників

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