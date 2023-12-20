Посадовців Ужгородської міськради та КШЕПу викрили в розкраданні бюджетних коштів. СБУ та Нацполіція провели обшуки (Оновлено)

З обшуком прийшли до Ужгородської міської ради Служба безпеки України та поліція. Інформацію про це Varosh підтвердили джерела в правоохоронних органах.

За повідомленням СБУ, посадовців Департаменту міської інфраструктури міської ради викрили на розкраданні бюджетних коштів під час війни, виділених на капітальний ремонт комунальних об’єктів Ужгородської міської ради. Посадовці міськради разом зі службовцями «Комунального шляхо-експлуатаційного підприємства» систематично привласнювали кошти з місцевого бюджету. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та у кабінетах фігурантів, де виявили гроші та документи, які підтверджують неправомірні дії посадовців.

“У ході ремонту будівель та споруд комунального підприємства, а також під час закупівлі матеріалів, посадовці міськради у змові з підконтрольними їм фірмами-підрядниками привласнили частину бюджетних коштів, завищивши вартість робіт і будматеріалів. Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, незважаючи на очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг”.

За результатами ініційованих СБУ експертиз, така оборудка завдала державі збитків на суму майже 700 тисяч гривень.

За повідомленням Служби безпеки України, начальнику одного з відділів Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Директор фірми-підрядника додатково підозрюється за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Встановлюються всі особи, причетні до розкрадання бюджетних коштів.

Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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