Новий поїзд міжнародного сполучення Відень-Чоп-Відень почне курсувати 10 грудня

Укрзалізниця оголосила про запуск нового прямого поїзда Відень-Чоп-Відень, який почне курсувати з 10 грудня. Розклад руху потягу склали так, щоб він був зручним для пасажирів, які прямують за кордон саме з пересадкою в Чопі.
Так, нічну частину подорожі за кордон пасажири долатимуть у зручних спальних вагонах Укрзалізниці, а вже в Чопі пересаджуватимуться у сидячі вагони 1 або 2 класу угорських залізниць і в них уже їхатимуть далі за кордон вдень.
Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) коштуватиме близько 2500 грн – майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу “ріц”, повідомляють в Укрзалізниці.
Детальніше про розклад руху та можливість здійснити пересадку:
Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень-Чоп-Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії.
Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запуститься вже найближчими тижнями.
Varosh,
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