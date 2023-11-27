Новий поїзд міжнародного сполучення Відень-Чоп-Відень почне курсувати 10 грудня

Укрзалізниця оголосила про запуск нового прямого поїзда Відень-Чоп-Відень, який почне курсувати з 10 грудня. Розклад руху потягу склали так, щоб він був зручним для пасажирів, які прямують за кордон саме з пересадкою в Чопі.

Так, нічну частину подорожі за кордон пасажири долатимуть у зручних спальних вагонах Укрзалізниці, а вже в Чопі пересаджуватимуться у сидячі вагони 1 або 2 класу угорських залізниць і в них уже їхатимуть далі за кордон вдень.

Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) коштуватиме близько 2500 грн – майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу “ріц”, повідомляють в Укрзалізниці.

Детальніше про розклад руху та можливість здійснити пересадку:

відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

на зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 – 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 – 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень-Чоп-Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії.

Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запуститься вже найближчими тижнями.

Varosh,

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