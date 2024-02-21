Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Новий митний термінал запрацював на Закарпатті

21 Лютого 2024 44

Новий термінал облаштували на початку траси міжнародного значення Чоп-Київ, за 200 метрів від пункту пропуску Чоп-Загонь.

Як повідомляють у Закарпатській митниці, з метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса».

«Здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів комерційного призначення на території згаданого місця прибуття буде забезпечувати відділ митного оформлення №5 митного поста «Ужгород – вантажний» Закарпатської митниці», – йдеться у повідомленні.

Митний термінал працюватиме щодня з 09:00 до 21:00. Одночасно приймати тут зможуть 250-300 транспортних засобів.

Територія митного термінала обладнана всіма необхідними умовами, включно із кімнатами відпочинку та кафе.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram

0 #
# митний термінал # митниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Металеве серце для збору кришечок на переробку з’явиться в Ужгороді

Екоквест на тему збереження довкілля проведуть лялькарі для дітей в Ужгороді

В Ужгороді може з’явитися сквер ім. Нандора Плотені

Авторка застосунку “Давай займемось текстом” написала пригодницький підручник. На книгу відкрито передпродаж