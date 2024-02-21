Новий митний термінал запрацював на Закарпатті

Новий термінал облаштували на початку траси міжнародного значення Чоп-Київ, за 200 метрів від пункту пропуску Чоп-Загонь.

Як повідомляють у Закарпатській митниці, з метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності утворено нове місце прибуття на території сервісної зони «Тиса».

«Здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів комерційного призначення на території згаданого місця прибуття буде забезпечувати відділ митного оформлення №5 митного поста «Ужгород – вантажний» Закарпатської митниці», – йдеться у повідомленні.

Митний термінал працюватиме щодня з 09:00 до 21:00. Одночасно приймати тут зможуть 250-300 транспортних засобів.

Територія митного термінала обладнана всіма необхідними умовами, включно із кімнатами відпочинку та кафе.

Varosh

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