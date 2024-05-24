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Нові артефакти з розкопок церкви Св.Юрія передали краєзнавчому музею

24 Травня 2024 18

Понад сотню артефактів, знайдених під час розкопок церкви Св.Юрія, передали сьогодні Закарпатському краєзнавчому музею ім.Т.Легоцького. Всі ці предмети знайшли впродовж 2023 року, — пояснила Varosh директорка музею Ольга Шумовська. Експонати передали музею після обробки та вивчення інформації.

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Передали колекцію монет, 42 штуки, цікавим експонатом є шабля, її деталі можна повністю реконструювати, деталі одягу та прикраси, — розповів Varosh кандидат історичних наук, археолог, завідувач Археологічного музею ім. проф. Е.Балагурі Володимир Мойжес. — Ідентифікувати, кому саме належали ті ж шабля чи прикраси можна тільки в разі, якщо збереглися предмети, які ідентифікують особу чи документальних джерел, які конкретно вказують місце захоронення. Меч, до речі, бойовий і ним користувалися в походах, ймовірно, виготовлений у другій половині 16 століття, але виявлено поховання першої половини 17 століття. Антропологічний аналіз показав, що це поховання чоловіка 40-42 років.

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На території церкви Св.Юрія наразі знайшли 181 поховання, каже Володимир Мойжес. Цього року, ймовірно, почнуть копати крипту Другетів.

— Артефакти з розкопок церкви, що знаходиться на території Ужгородського замку, передавалися в музей у 2018, 2019, у 2020 ми відкрили експозицію. Тепер поповнимо її новими артефактами, знайденими у 2023 році, — пояснила Ольга Шумовська. — Додамо нові вітрини, збільшимо площу показу і презентуємо їх у день річниці музею, 20 червня.

Ця експозиція містить наразі, без нових артефактів, близько 500 експонатів.

Дослідили тільки половину площі церкви

Сьогодні також музей підписав договір про подальшу співпрацю та проведення археологічної практики на базі закладу. Раніше археологічні розкопки проводилися 2018, 2019 та 2023 роках. Цього року студенти знову прийдуть до замку на практику і з 3 червня почнеться робота.

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Володимир Мойжес розповів: перші розкопки церкви Св.Юрія на території Ужгородського замку почалися ще в 1978 році. Дослідження відновили у 2018 році, тоді розкопали вівтарну частину. У 019 дослідили більшу частину центрального нефу, у 2023 році опрацювали ще 30 кв.м. центрального нефу, цього року планують дослідити боковий неф і, можливо, крипту Другетів, прибудовану збоку. Загалом за три роки археологи розкопали 210 м.кв, це десь половина площі церкви, каже історик.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Володимиром Мойжесом та Ольгою Шумовською

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