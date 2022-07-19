«Щось зі мною не так»: Андрій Любка випустив нову книгу

З 19 липня по 5 серпня почався передпродаж нової книги ужгородського письменника Андрія Любки «Щось зі мною не так». Книгу випустило чернівецьке видавництво Meridian Czernowitz.

Це збірка різносюжетних текстів Андрія Любки, написаних впродовж 2020–2021 років: пригод і настроїв, реальних історій і автобіографічних вигадок, універсальний порадник і атлас туристичних маршрутів.

— Цю книжку я здав у видавництво ще в листопаді, тобто в іншому житті, – розповідає Андрій Любка. – Вийти вона мала у квітні, а перша презентація планувалася на «Книжковому Арсеналі» в Києві. Але мені все одно здається, що факт виходу художньої книги під час війни – це сам по собі акт спротиву. Маленьке диво. Можливе завдяки ЗСУ і моїм читачам.

Обкладинку для книги намалював художник Матвій Вайсберг.

Перша презентація «Щось зі мною не так» відбудеться на ХІІІ Міжнародних поетичних читаннях Meridian Czernowitz, які відбудуться 2–4 вересня у Чернівцях.

Із 19 липня до 5 серпня видвництво запускає передпродаж за акційною ціною 225 гривень. Придбати можна за посиланням: shorturl.at/fhDIN

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.