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Нічна атака на Львів: кількість постраждалих зросла до 32 людей, є загиблі

6 Липня 2023 657

Вночі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові.  Наразі відомо про 32 поранених та 4 загиблих людей. Внаслідок удару пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. ДСНС продовжує розбирати завали, під якими залишаються люди. Про це повідомили МВС України та влада Львівщини.

Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

У Повітряних силах України повідомили, що росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами “Калібр”. Українські сили ППО знищили сім із 10 ракет.

Lviv Ataka2

«Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення», — сказав міський голова Андрій Садовий.

Також унаслідок обстрілів позносило дах деяких будинків, пошкоджено офісний комплекс, школу, гуртожиток Львівської політехніки.

Varosh,

Фото та відео: Громадське.

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# атака # війна # Війна в Україні # Льві

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