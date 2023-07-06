Нічна атака на Львів: кількість постраждалих зросла до 32 людей, є загиблі

Вночі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Наразі відомо про 32 поранених та 4 загиблих людей. Внаслідок удару пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. ДСНС продовжує розбирати завали, під якими залишаються люди. Про це повідомили МВС України та влада Львівщини.

Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

У Повітряних силах України повідомили, що росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами “Калібр”. Українські сили ППО знищили сім із 10 ракет.

«Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення», — сказав міський голова Андрій Садовий.

Також унаслідок обстрілів позносило дах деяких будинків, пошкоджено офісний комплекс, школу, гуртожиток Львівської політехніки.

Varosh,

Фото та відео: Громадське.

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