Нічна атака на Львів: кількість постраждалих зросла до 32 людей, є загиблі

Вночі російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Наразі відомо про 32 поранених та 4 загиблих людей. Внаслідок удару пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. ДСНС продовжує розбирати завали, під якими залишаються люди. Про це повідомили МВС України та влада Львівщини.
Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
У Повітряних силах України повідомили, що росіяни атакували Львівщину крилатими ракетами “Калібр”. Українські сили ППО знищили сім із 10 ракет.
«Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення», — сказав міський голова Андрій Садовий.
Також унаслідок обстрілів позносило дах деяких будинків, пошкоджено офісний комплекс, школу, гуртожиток Львівської політехніки.
Varosh,
Фото та відео: Громадське.
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