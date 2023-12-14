“Ніч в музеї” провела молодь Виноградова, аби познайомити громади 6 областей з історією краю

На початку грудня до Виноградова приїхала молодь дев’яти громад з 6 областей України, аби познайомитися, популяризувати культуру та туристичний потенціал міста та країни. Про це Varosh розповіла Софія Карауланова, координаторка проєкту “Впливові”.

— Зараз у нас у проєкті “Впливові” є ряд громад, які роблять певні свої проєкт і їх реалізовують, — пояснила вона. — У Виноградові проєкт був розрахований саме на молодь, яка могла доєднатися до нього. Тобто, виноградівська молодь хотіла провести “Ніч в музеї” для об’єднання всієї громади, щоб підняти обізнаність громади і посприяти розвитку туризму в місті, бо у Виноградова є багата культурна спадщина. Тобто ця акція була швидше для промоції міста.

Власне “Ніч в музеї” була поділена на дві частини: вдень учасники взяли участь у квесті містом, це сприяло об’єднанню молоді, навчанню лідерських навичок та роботі в команді та вечірня — вже власне у Краєзнавчому музеї Виноградова та бібліотеці. Там місцева молодь провела всім екскурсію, по всій історичній спадщині Виноградова, після чого були майстеркласи з тайм-менеджменту, малювання на шоперах та першої медичної допомоги. А на завершення був неформальний квартирник. На захід були також запрошені студенти Української Академії лідерства та переселенці з Ужгорода.

— У проєкті “Впливові” є 25 громад і кожна обирала свою проблематику і те, чим вони хочуть займатися. Молодь Виноградова визначилася, що хоче займатися молодіжною частиною, розвитком міста та його промоцією. По факту так і вийшло. В інших громадах наразі ще проєкти не реалізовані, Виноградів був першим, — розповіла Софія Карауланова.

Загалом у виноградівському проєкті взяла участь молодь з 9 громад України, а саме: Гришковецької, Южненської, Боратинської, Горохівської, Дорошівської, Клесівської, Коростенської, Кремінської та Косівської громад з Житомирської, Рівненської, Одеської, Волинської, Миколаївської та Івано-Франківської областей.

Проєкт «Впливові» реалізовується ГО Українська академія лідерства в партнерстві з EasyBusiness спільно з Центр Економічного Відновлення та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» HOVERLA / проєкт USAID в Україні. Зміст цього проєкту не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

Varosh,

Фото: Впливові

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