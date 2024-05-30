Троє дітей отримали травми, у двох із них — переломи кінцівок внаслідок падіння з мотузкового атракціону в Боздоському парку в Ужгороді. Причиною обриву троса на атракціоні стало недотримання техніки безпеки, пояснив Varosh заступник директора Боздоського та Підзамкового парків Андрій Питчак.

— Дітям наклали гіпс і відпустили додому, — сказав він. — На атракціон одночасно залізло 16 дітей, незважаючи на попередження інструктора, який там був. Діти почали розгойдуватися на мотузці і обірвали її. Впали з висоти 1,30 м.

Працівники мотузкового атракціону викликали швидку і почали надавати першу домедичну допомогу дітям, які отримали подряпини.

Наразі в парку призупинили діяльність атракціону, і не запускатимуть його, поки тривають слідчі дії.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Поліції Закарпатської області у Фейсбуці.

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