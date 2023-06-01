“Не висмоктуйте отруту!” Що радять лікарі в разі укусу гадюки?

Вчора у с. Ізки на Міжгірщині, змія укусила 56-річного місцевого мешканця. Чоловік одразу звернувся до сімейного лікаря, але від госпіталізації чоловік категорично відмовився, мотивуючи тим, що минулого року з ним вже був подібний інцидент, але все закінчилося благополучно. Про це інформують у групі “103 Закарпаття” у Фейсбуці.

Загалом з початку року це вже другий випадок укусу змії на Закарпатті. Пеший трапився 2 травня в с. Гукливе на Воловеччині, тоді змія вкусила за кисть 70-річну жінку.

“Не висмоктуйте отруту!”

— Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові) на людський організм, — пояснила Varosh старша фельдшерка Центральної оперативної диспетчерської Закарпатьського територіального центру екстреної медичної допомоги Вікторія Терпак. — Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Тому, якщо вас таки вкусила змія, лікарі радять якнайшвидше потрапити до лікаря. А якщо це сталося з вашими близькими чи знайомими, то стежте, щоби людина менше рухалася.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

Дайте постраждалому воду — при укусі змії важливо багато пити.

Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії.

При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення.

Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

Чого НЕ ВАРТО робити при укусі змії:

не намагайтесь обробляти рану додатково;

не припікайте рану;

не накладайте джгут;

не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.

не вживайте алкоголь.

В містах отруйної гадюки немає

Загалом на Закарпатті отруйною є тільки гадюка, але і її отрута не є смертельною для людини, хіба можлива алергічна реакція на отруту, — пояснив Varosh власник екзотаріуму “Акваріум” Олег Диба. В містах її немає, вона мешкає в лісі, на пасовищах.

— Вона завдовжки максимум до 70 см, досить товста і має такий характерний зигзаг на спині, — пояснив він. — Якщо плазун має інший вигляд, то він не становить небезпеки! Полоз лісовий, ескулапів, взагалі полює на мишей, правда, якщо лізти до нього, то він шипить і відлякує людину. Треба зрозуміти, що змії ніколи не нападають першими і ніколи не переслідують людей. Вони кусаються тільки в двох випадках: якби ми були для них їжею, а ми не є ними, і коли вони захищаються.

Зі слів Олега Диби, змії переважно намагаються від нас втекти. Тому, щоб не стати випадковою жертвою плазунів, варто, йдучи в ліс, вдягати цупкі штани і міцні черевики, щоб уникнути укусу.

Varosh,

Головне фото: гадюка, Вікіпедія

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