«(Не)помітні історії»: в Ужгороді відкрилась фотоекспозиція найцінніших речей переселенців

Фотопроєкт «(Не)помітні історії», що розповідає історії 9 людей, які пережили полон, депортацію, зазнали сексуального насильства, зумовленого війною, чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях відкрився в атріумі Закарпатської ОВА. Проводять виставку в рамках проєкту “16 днів проти насильства”, і відкрили на форумі з питань протидії та запобігання насильству в Закарпатській області,— сказала Varosh Тетяна Мачабелі, директорка ГО “Неємія”, експертка з протидії і запобіганню домашньому та гендерно зумовленому насильству.

На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації: ключі від квартири в Бердянську, книгу з маріупольської бібліотеки, синьо-жовту стрічку, з якою герой пройшов полон у Херсоні, та інші. На експозиції є такі вражаючі речі як прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту, єдина сумка, яку жінці вдалося взяти з дому перед депортацією, записка від подруги, яка залишилася на окупованих територіях, та інші.

— На кожному стенді — історія однієї з 9 жінок, які погодилися розповісти частинку своєї історії, — розповіла Тетяна Мачабелі. — Спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) наша організація відкривала Центр допомоги врятованим у Мукачеві, такі Центри були створені в 11 містах України.

Речі 9 героїв на стендах показані крізь туман, щоб нагадати суспільству, що за цифрами статистики стоять життя, спогади та мрії людей, яких війна змусила покинути власний дім, — йдеться в пресрелізі проєкту.

Центри допомоги врятованим створені за ініціативи Офісу віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики, у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), завдяки фінансовій підтримці урядів Бельгії, Франції, Швеції та у співпраці з місцевими органами влади та громадськими організаціями.

Подивитися експозицію в Ужгороді можна буде до 10 грудня включно, потім вона помандрує до Мукачева. Там, за адресою вул.Верховинська, 36, у просторі “Вільна”, виставку можна буде відвідати до кінця року. Водночас фотопроєкт “(Не)помітні історії” триватиме у всіх 10 Центрах допомоги врятованим. Саме в цих Центрах внутрішньо переміщені українці отримують безоплатну комплексну соціально-психологічну підтримку, але не менш важливою для них є підтримка від усіх, хто їх оточує.

Varosh,

Фото Центру допомоги врятованим, на головній світлині — Статуетка і хустка – родинна цінність, яку героїня забрала при евакуації з сином з тимчасово окупованого Дніпрорудного

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