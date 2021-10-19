«Натадент» відкриває новий спеціалізований ортодонтичний центр

Партнерська публікація

Ортодонтія – це не просто лікування, це величезний досвід, бездоганне розуміння механіки руху зубів, їхньої правильної роботи і функції кожного зуба.

– Ми можемо допомогти нашим пацієнтам позбутися від вроджених та набутих дефектів ротової порожнини, таких як: неправильно сформований прикус; естетичні дефекти зубного ряду; виражені порушення пропорційності обличчя, зокрема щелепної частини; ускладнення жувальної функції; деформація мовного апарату, – кажуть у «Натадент».

У центрі застосовують новітні методи сучасної ортодонтії та якісну ортодонтичну продукцію популярних світових марок. Ціни на брекети в клініці – від 5900 грн.

– Перевагами ортодонтичного лікування в «Натадент» безумовно є наявність інших невід’ємних напрямів: терапевтичне лікування, хірургія (пластика вуздечок губи, язика, видалення зубів будь-якої складності), медикаментозний сон за потреби, сучасна КТ-діагностика. Наші фахівці використовують КТ-діагностику перед лікуванням для складання коректного плану лікування. А КТ-контроль після лікування дає змогу оцінити результат та прогрес вашого ортодонтичного лікування або вашої дитини, – розповідають у центрі.

У клініці є штатний психолог, який допоможе налаштуватись на стоматологічне лікування, якщо у пацієнта виникають неприємні відчуття та тривога від думки про візит до стоматолога.

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