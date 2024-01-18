Найкращі вина обрали на дегустаційному конкурсі “Червене вино” у Мукачеві: білі – у лідерах

Цьогоріч у конкурсі взяв участь 21 винороб з Берегівського, Виноградівського, Ужгородського, Мукачівського та Хустського районів. Разом вони подали для оцінювання 86 позицій вина, розповів у коментарі Varosh директор дегустаційного конкурсу Олександр Шершун.
За його словами дегустаційний конкурс завжди проводився у рамках традиційного для Мукачева фестивалю «Червене вино». У 2021 році, у час жорстких ковідних обмежень, фестивалі були під забороною. Тоді організатори вирішили, що проведуть лише конкурс-дегустацію вин. До конкурсного формату довелося знову повернутися у 2023 році, коли вже тривало повномасштабне вторгнення.
«Виноробна галузь нині переживає непрості часи. Одним із методів просування продукції та вдосконалення обладнання для виноробів є вихід на нові торгові мережі, на прилавки спеціалізованих магазинів, супермаркетів. Для цього вино потребує ліцензії та певного визнання якості. Такі конкурси і є цим визнанням. Зараз ми ще будемо працювати над тим, щоб окремі закарпатські взірці тепер потрапили у глобальний винний рейтинг. Окремі закарпатські вина там уже є», – розповів Олександр Шершун.
Конкурс «Червене вино» проводився відповідно до правил Міжнародної організації виноградарства та виноробства OIV за закритою системою «блокчейн», коли дані вносяться безпосередньо в систему, яка одразу й підраховує середній бал. Ще одна мета конкуру – популяризація географічного зазначення Вина Срібної Землі.
Цього року, як розповів Олександр Шершун, організаторам вдалося зібрати експертну дегустаційну комісію високого рівня:
«Це були представники Асоціації сомельє України, включно із головою Асоціації. Також були 2 представники Угорщини, один із яких – член спілки сомельє Угорщини, а іншого називають «Королем розе» в Угорщині. Також були представниці Одеського національного технологічного університету та 1 сомельє з Закарпаття».
Дегустаційна комісія обирала кращі вина у кількох категоріях: ігристі, білі, червоні, й рожеві вина. Оцінювали їх за трьома позиціями: колір, смак та аромат. На конкурс приймали виключно сухі вина.
«Цікаво, що як угорські сомельє, так і українські відзначили, що Закарпаття – це все ж таки переважно край білих сухих вин, що білі вина тут мають вираженіший локальний смак. Якщо подивитися по призових місцях, там дійсно дуже багато білих вин, особливо совіньйони і рислінги. Велику Золоту медаль присудили саме за совіньйон. В окремій номінації оцінювали на конкурсі ігристі вина та петнати, і всі члени комісії відзначили високу якість і цікавість цього продукту», – розповів Олександр Шершун.
Тішить і те, за його словами, що за роки проведення конкурсу зріс і середній бал оцінювання представлених взірців. Так, цього року було дуже мало вин, які набрали менш як 70 балів. І це дуже добий показник, адже вино, оцінене менш ніж на 70 балів, вважається непридатним до вживання, тоді як середній бал непризових вин на конкурсі «Червене вино» коливався у межах 76 балів, пояснив Олександр Шершун.
Також він відзначив і те, що для виготовлення вин, які були представлені на конкурсі, винороби використовували переважно виноград саме з Закарпаття – 92%, і лише 8% сировини – з Півдня України.
«Наразі ми плануємо проведення конкурсу й у майбутньому, найближчий хочемо провести вже у травні поточного року. Варто зазначити, що для фінансування заходу бюджетні кошти взагалі не залучалися: його вдалося організувати коштом меценатів та організаційних внесків самих виноробів-учасників», – розповів Олександр Шершун.
Велика золота медаль (90 – 93,99):
Золота медаль (86 – 89,99):
Срібна медаль (83 – 85,99)
Бронзова медаль (80 – 82,99)
Дегустаційна комісія:
Спостерігач:
Оксана Ткаченко – професор Одеського національного технологічного університету, завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу,доктор технічних наук. Експерта Проекту ФАО «Комплексне, конкурентоспроможне та економічно раціональне створення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарству.
Varosh,
Фото Миколи Вінара
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