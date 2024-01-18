Найкращі вина обрали на дегустаційному конкурсі “Червене вино” у Мукачеві: білі – у лідерах

Цьогоріч у конкурсі взяв участь 21 винороб з Берегівського, Виноградівського, Ужгородського, Мукачівського та Хустського районів. Разом вони подали для оцінювання 86 позицій вина, розповів у коментарі Varosh директор дегустаційного конкурсу Олександр Шершун.

За його словами дегустаційний конкурс завжди проводився у рамках традиційного для Мукачева фестивалю «Червене вино». У 2021 році, у час жорстких ковідних обмежень, фестивалі були під забороною. Тоді організатори вирішили, що проведуть лише конкурс-дегустацію вин. До конкурсного формату довелося знову повернутися у 2023 році, коли вже тривало повномасштабне вторгнення.

«Виноробна галузь нині переживає непрості часи. Одним із методів просування продукції та вдосконалення обладнання для виноробів є вихід на нові торгові мережі, на прилавки спеціалізованих магазинів, супермаркетів. Для цього вино потребує ліцензії та певного визнання якості. Такі конкурси і є цим визнанням. Зараз ми ще будемо працювати над тим, щоб окремі закарпатські взірці тепер потрапили у глобальний винний рейтинг. Окремі закарпатські вина там уже є», – розповів Олександр Шершун.

Конкурс «Червене вино» проводився відповідно до правил Міжнародної організації виноградарства та виноробства OIV за закритою системою «блокчейн», коли дані вносяться безпосередньо в систему, яка одразу й підраховує середній бал. Ще одна мета конкуру – популяризація географічного зазначення Вина Срібної Землі.

Цього року, як розповів Олександр Шершун, організаторам вдалося зібрати експертну дегустаційну комісію високого рівня:

«Це були представники Асоціації сомельє України, включно із головою Асоціації. Також були 2 представники Угорщини, один із яких – член спілки сомельє Угорщини, а іншого називають «Королем розе» в Угорщині. Також були представниці Одеського національного технологічного університету та 1 сомельє з Закарпаття».

Дегустаційна комісія обирала кращі вина у кількох категоріях: ігристі, білі, червоні, й рожеві вина. Оцінювали їх за трьома позиціями: колір, смак та аромат. На конкурс приймали виключно сухі вина.

«Цікаво, що як угорські сомельє, так і українські відзначили, що Закарпаття – це все ж таки переважно край білих сухих вин, що білі вина тут мають вираженіший локальний смак. Якщо подивитися по призових місцях, там дійсно дуже багато білих вин, особливо совіньйони і рислінги. Велику Золоту медаль присудили саме за совіньйон. В окремій номінації оцінювали на конкурсі ігристі вина та петнати, і всі члени комісії відзначили високу якість і цікавість цього продукту», – розповів Олександр Шершун.

Тішить і те, за його словами, що за роки проведення конкурсу зріс і середній бал оцінювання представлених взірців. Так, цього року було дуже мало вин, які набрали менш як 70 балів. І це дуже добий показник, адже вино, оцінене менш ніж на 70 балів, вважається непридатним до вживання, тоді як середній бал непризових вин на конкурсі «Червене вино» коливався у межах 76 балів, пояснив Олександр Шершун.

Також він відзначив і те, що для виготовлення вин, які були представлені на конкурсі, винороби використовували переважно виноград саме з Закарпаття – 92%, і лише 8% сировини – з Півдня України.

«Наразі ми плануємо проведення конкурсу й у майбутньому, найближчий хочемо провести вже у травні поточного року. Варто зазначити, що для фінансування заходу бюджетні кошти взагалі не залучалися: його вдалося організувати коштом меценатів та організаційних внесків самих виноробів-учасників», – розповів Олександр Шершун.

Результати дегустаційного конкурсу «Червене вино-2024»:

Велика золота медаль (90 – 93,99):

Chateau Pauk, Совіньйон блан, 2022 – 90,67

Золота медаль (86 – 89,99):

Fedir Pavlyshynets, Мерло, 2020 – 89,29

Sass Wine, Carlot, 2019 – 88

Uzhhorod National University, Черсегі фюсереш, 2022 – 86,14

Срібна медаль (83 – 85,99)

Sass Wine, Cabernet Sauvignon, 2021 – 85,43

Nota Bene , Італійський Рислінг, 2023 – 85,14

Vasyl Lendiel, Sauvignon Blanc, 2022 – 85,14

Oivos, Sauvignon Blanc, 2023 – 84,86

Kowach winery, Розе, 2023 – 84,57

Erika Winery, Riesling, 2022 – 84,43

OROS Winery ,Соляріс, 2023- 84,43

Sass Wine, Рислінг І, 2021- 84,17

Muska Wine – Цитрон магарача, 2023 – 84,14

Antalovsky’s wines, Мускат Оттонель, 2021 – 84,14

Sass Wine, Bakator Sparkling, 2021 – 83,71

Muska Wine, Furmint, 2022 – 83,14

Kowach winery, Мерло, 2021 – 83,14

Kowach winery, Пет-Нат «Мускат Карпат», 2023 – 83

Wine Kovach (Вина Ковача), Пет-Нат «Мускат Карпат», 2023 – 83

Wine Kovach (Вина Ковача), Інконіто -2023-83

Antalovsky’s wines, Туран , 2022- 83

Бронзова медаль (80 – 82,99)

Muska Wine, Рислінг Рейнський, 2023 -82,86

OROS Winery, Мускат Блан, 2023 – 82,86

Antalovsky’s wines, Мерло,2021- 82,83

Zhupan Stepan, Saperavi,2022 – 82,71

Erika Winery, Sauvignon Blanc, 2023 – 82,6

Vasyl Lendiel, Цвайгельт, 2020 – 82,57

Fechora Family Winery, Аліберне 2023 – 82,43

OROS Winery, Цитрон Магарача Sparkling, 2023 – 82,33

Vitalii Lubka, Каберне, 2022 – 82,29

Antalovsky’s wines, Сапераві, 2021 – 82,29

Wine Kovach, Пет-Нат «Йоханітер», 2023 – 82,14

Vasyl Lendiel, Мускат жемчужний , 2021 – 82,14

Fedir Pavlyshynets, Каберне Фран, 2021- 82,14

Ivan Bora, Цвайгельт, 2023 -82

Fedir Pavlyshynets, Одеське Чорне, 2021 – 82

Fechora Family Winery, Цвайгельт розе, 2022 -81,86

Oivos, Каберне совіньон, 2023- 81,86

Erika Winery, Cabernet Sauvignon, 2023 – 81,86

Zhupan Stepan, Аліберне 2023 81,86

Fechora Family Winery, Рислінг Італійський, 2023- 81,71

Chateau Pauk, Мерло,2022- 81,71

Muska Wine, Купаж, 2023 – 81,57

Chateau Pauk, Каберне Совіньйон, 2022 – 81,5

Oivos, Каберне совіньон Sparkling, 2022 – 81

Uzhhorod National University , Ркацителі & Мускат Отонель 2022 – 81

Chervona Hora, Сапераві Північний, 2023 – 80,86

Chateau Pauk «Янтарне»,2022 – 80,71

Vasyl Lendiel, Мерло, 2021 – 80,71

Ivan Bora, Каберне, 2023 – 80,57

Vasyl Lendiel, Каберне, 2022- 80,57

Serhii Kus, Каберне, 2023 – 80,29

Ivan Bora, Сапераві, 2023 – 80,29

Zhupan Stepan, Голубок, 2022 – 80,14

Vitalii Lubka, Мускат Оттонель, 022 – 80

Zhupan Stepan, Цвайгельт, 2023 – 80

OROS Winery, Golubok, 2022 – 80

Дегустаційна комісія:

Бачурін І. – голова Асоціації сомельє України, кращий сомельє України 2009 року

Кравченко О. член Асоціації сомельє України, кращий сомельє України 2011 року

Ревкова М. член Асоціації сомельє України, кращий сомельє України 2020 року

Dúzsi Bence, винороб, сомельє, Угорщина

Каменєва Н. професор Одеського національного технологічного університету кафедри технології вина та сенсорного аналізу, доктор сільськогосподарських наук

Беняк З. член Асоціації сомельє Угорщини

Лендєл Ч. член спілки сомельє Словаччини.

Іштван Варга, сомельє, Закарпаття

Спостерігач:

Оксана Ткаченко – професор Одеського національного технологічного університету, завідувач кафедри технології вина та сенсорного аналізу,доктор технічних наук. Експерта Проекту ФАО «Комплексне, конкурентоспроможне та економічно раціональне створення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарству.

Varosh,

Фото Миколи Вінара

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