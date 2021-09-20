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Новини

Найбільша українська ІТ-компанія шукатиме таланти в Ужгороді

20 Вересня 2021 115

Партнерська публікація

Поговорити про проєкти в ІТ, обмінятися досвідом та дізнатися, що робить архітектор в ІТ та як стати технічним гуру — 25 вересня, о 15:00, ужгородських ІТ-фахівців запрошують на першу живу зустріч про ІТ від найбільшої української ІТ-компанії SoftServe. 

На заході ужгородські розробники зможуть: 

Ужгород став восьмим містом ROAD SHOW компанії SoftServe, що об’єднує понад 10 тисяч спеціалістів, серед яких — і ужгородські ІТ-фахівці. Про віддалену роботу та плани розширення SoftServe в Ужгороді — поговоримо на зустрічі. 

Дата та час: 25 вересня, 15:00

Де: Парк “Малий Ґалаґов”

Захід відбувається за попередньою реєстрацією за посиланням

Про компанію: 

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії знаходяться у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).  

Компанія працює над понад 1200 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній. 

Varosh

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# IT # SoftServe # ужгород

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