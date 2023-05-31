Національний мультипредметний тест складатимуть на Закарпатті понад 8 тисяч людей

8200 людей зареєструвалися цього року на здачу національного мультипредметного тесту. Про це на брифінгу директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець.

Основна сесія національного мультипредметного тесту стартує 5 червня.

— Більшість випускників обрали історію України та іноземну мову з-поміж запропонованих предметів. Українська мова й математика – обов’язкові для складання, — сказала Мар’яна Марусинець. — Інформацію про те, де відбудуться тестування та графіки їх проведення, є в персональних кабінетах випускників, вона не розголошується з міркувань безпеки.

Олена Шварц, відповідальна за проведення мультипредметного тесту в окрузі м.Ужгорода, розповіла Varosh, що на проходження тесту на території Ужгородської громади загалом зареєструвалося 2566 людей.

— З необов’язкових предметів найбільше людей обрали для здачі історію України, — сказала вона. — Варто зауважити, що ці 2566 людей зареєструвалися тільки на основну сесію НМТ. Під час реєстрації дуже багато дітей питали, як зареєструватися на додаткову сесію, тому що на момент здачі основної сесії вони закінчують навчання за кордоном і на проходження основної сесії не встигають, оскільки там додатковї сесії немає. І якщо наші діти не встигнуть скласти тест за кордоном, то будуть змушені вступати у виш вже аж наступного року.

З 5 по 12 червня триватиме реєстрація на додаткову сесію. Зі слів Олени Шварц, загалом, серед зареєстрованих на тести спостерігається значне збільшення людей, що бажають складати іспит на всіх напрямках.

— У нас завжди було 2100-2200, але цього року ми говоримо про тенденцію збільшення цього року, — сказала Олена Шварц.

Varosh,

Фото ілюстративне, УНІАН

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