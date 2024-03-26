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Нацгвардійці показали військовим ліцеїстам у Мукачеві, як конвоюють підсудних і розповіли, як збивати БПЛА

26 Березня 2024 40

До 10-ї річниці створення Національної гвардії України у Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою провели відкритий урок військовослужбовці НГУ. Ліцеїстам представили 10 локацій, щоб вони змогли ознайомитися із роботою та межами відповідальності структури. Окрім цього навчальний заклад та Нацгвардія підписали меморандум про співпрацю.

На невеличкому плацу вишикувалися 150 ліцеїстів — юнаків, що після 9 класу здобувають тут повну середню освіту. Дівчат, до слова, ми не помітили. Молодь уже в передчутті цікавого дня, але навіть не підозрюють, що за якусь годину вже зможуть не лише дізнатися, як працює Національна гвардія, а навіть давати оголошення через гучномовець службової машини, спробувати на міцність кайданки, відчути, яка тісна кабіна спецавтомобіля для конвоювання, спробувати, як це — полювати на ворожий БПЛА, постріляти у тирі та ще багато чого іншого.

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Для ліцеїстів нацгвардійці підготували аж 10 інтерактивних локацій, розповідає речник НГУ в Закарпатській області Олексій Куделя. Зокрема познайомили із:

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Крім того, на окремій локації ліцеїсти могли дізнатися детальніше про заклади освіти Національної гвардії України й поспілкуватися із випускником свого ліцею, який у 2022 році був серед оборонців «Азовсталі» й повернувся із російського полону.

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«Ніколи не потрібно недооцінювати противника», — каже інструктор Нацгвардії на локації та здіймає у небо дрон. Захисники зауважують, що час, коли ми масово висміювали окупантів та прирівнювали їх усіх до образу «чмоні» минув: ворог підступний, хитрий, він робить висновки зі своїх помилок та швидко навчається. Тому нам потрібно докладати ще більше зусиль для Перемоги.

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У камері спецавтомобіля для конвоювання геть несолодко — роблять висновок ліцеїсти й зауважують, що краще таки бути по той бік дверей із решіткою. Один за одним вони заходять в авто й прямують до камер, де конвоїр повертає великий ключ і зачиняє замок для більшого занурення в атмосферу.

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«Ми перевозимо затриманих до слідчих ізоляторів, на судові засідання, а також до потягів, якщо їх етапують до місця позбавлення волі в іншому регіоні», — пояснює нацгвардієць.

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«Хто не боїться затампонувати рану? — питає на іншій локації інструктор із тактичної медицини та домедичної допомоги. — Ось, дивіться, на цьому манекені у нас глибока осколкова рана. Засунь пальці. Насправді рана може бути ще глибшою. Відчуваєш, там всередині? Нам потрібно затампонувати рану спеціальним стерильним бинтом, що просочений кровоспинним засобом. Чию аптечку ми використовуємо? Правильно, пораненого. Намотуй бинт на палець ось так, вісімкою. В одну на перший погляд невелику рану може вміститися не один такий бинт».

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Співпрацю між Нацгвардією та військовим ліцеєм планують продовжувати, тож одним уроком мужності не обмежаться. Підписали меморандум, у рамках якого продовжуватимуть показувати ліцеїстам, як працює Національна гвардія, та передаватимуть бойовий досвід юному поколінню.

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Ксенія Шокіна спеціально для Varosh

фото авторки 

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