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Новини

На Закарпатті відбудеться міжнародна дерматологічна конференція Face ID Conference та благодійний аукціон на підтримку ЗСУ

16 Листопада 2022 95

Організатор заходу Esty Derm Education навчальна платформа, створена на базі клінік «Асклепій» та «Естімед» під науковим керівництвом проф. Андрашко Ю.В. та Волошиної-Андрашко І.О. за підтримки УжНУ та зареєстрованої в МОЗ України.

Esty Derm Education — спільнота лікарів, компаній ринку естетичної медицини, об’єднаних високими моральними, інтелектуальними та професійними цінностями.

— Ми провели більше 10 великих конференцій та конгресів по всій Україні, а також на Закарпатті. Ми пишаємося тим, що з Ужгорода задаємо високі стандарти і реалізовуємо проєкти, що руйнуюють всі стереотипи. Й горді з того, що наші найефективніші команди підрядників це локальні компанії,  — кажуть організатори.

Коли: 22-23 листопада 2022 року.

Локація: Verkhovyna Resort Medical & Wellness.

У програмі заходу:

Також в рамках конференції відбудеться й благодійний аукціон, який підтримали відомі митці та бренди. 

Charity Sale 4.0 – вже четвертий благодійний розпродаж. Протягом минулих трьох розпродажів було зібрано більше, ніж 180 000 гривень. 100% коштів організатори передали на користь перевірених фондів, які допомагають на ЗСУ.

Окрім збору коштів, у цього заходу є ще одна ціль: познайомити із різними неймовірними українськими брендами, які можуть похизуватися якістю своїх товарів та талантом людей, які їх створюють.

На розпродажі можна буде придбати різноманітну продукцію — від шовкових хусток та модних брендів одягу — до оригінальних керамічних виробів, чаю та кави.

Партнерами заходу стали:

Gasanova brand, M&Others, Gunia Project, Natura Ceramica, Kochut Jewelry

На аукціоні будуть виставлені й роботи Заслуженого художника України Влада Габди та художниці Соні Морозюк.

Varosh

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