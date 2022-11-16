На Закарпатті відбудеться міжнародна дерматологічна конференція Face ID Conference та благодійний аукціон на підтримку ЗСУ

Організатор заходу — Esty Derm Education — навчальна платформа, створена на базі клінік «Асклепій» та «Естімед» під науковим керівництвом проф. Андрашко Ю.В. та Волошиної-Андрашко І.О. за підтримки УжНУ та зареєстрованої в МОЗ України.

Esty Derm Education — спільнота лікарів, компаній ринку естетичної медицини, об’єднаних високими моральними, інтелектуальними та професійними цінностями.

— Ми провели більше 10 великих конференцій та конгресів по всій Україні, а також на Закарпатті. Ми пишаємося тим, що з Ужгорода задаємо високі стандарти і реалізовуємо проєкти, що руйнуюють всі стереотипи. Й горді з того, що наші найефективніші команди підрядників це локальні компанії, — кажуть організатори.

Коли: 22-23 листопада 2022 року.

Локація: Verkhovyna Resort Medical & Wellness.

У програмі заходу:

37 спікерів;

220 офлайн учасників у Verkhovyna Resort Medical & Wellness;

2000 онлайн учасників з 22 країн.

Також в рамках конференції відбудеться й благодійний аукціон, який підтримали відомі митці та бренди.

Charity Sale 4.0 – вже четвертий благодійний розпродаж. Протягом минулих трьох розпродажів було зібрано більше, ніж 180 000 гривень. 100% коштів організатори передали на користь перевірених фондів, які допомагають на ЗСУ.

Окрім збору коштів, у цього заходу є ще одна ціль: познайомити із різними неймовірними українськими брендами, які можуть похизуватися якістю своїх товарів та талантом людей, які їх створюють.

На розпродажі можна буде придбати різноманітну продукцію — від шовкових хусток та модних брендів одягу — до оригінальних керамічних виробів, чаю та кави.

Партнерами заходу стали:

Gasanova brand, M&Others, Gunia Project, Natura Ceramica, Kochut Jewelry

На аукціоні будуть виставлені й роботи Заслуженого художника України Влада Габди та художниці Соні Морозюк.

Varosh

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