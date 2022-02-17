На Закарпатті створюють перший в Україні парк темного неба

Освітлені вночі міста і дороги спотворюють яскравість зоряного неба. Замість кількох тисяч зірок на небі ми бачимо лише кілька десятків. У світі розпочався рух за створення парків темного неба, де зірки можна споглядати у первозданній красі.

Уперше подібний парк створюють і в Україні. І буде він у Великоберезнянському районі Закарпаття. Тут, в Ужанському національному парку, протягом року здійснювався проєкт громадської організації «Інститут розвитку Карпатського регіону» «Карпатське зоряне небо» за підтримки європейської програми «Польща-Україна-Білорусь».

Доктор технічних наук, професор УжНУ Наталія Каблак розповідає, що у світі астротуризм – дуже популярний. Наприклад, у планетарій сусідньої словацької Сніни екскурсії розписані на місяці наперед. Тому й виник задум створити на Закарпатті місцину, де можна оглядати зоряне небо у всій красі. На горі Яворник у рамках проєкту було промарковано туристичний маршрут «Карпатська зоряна стежка» – від притулку до вершини. Встановлені інформаційні стенди. У майбутньому біля притулку планують встановити стаціонарний телескоп, де всі охочі зможуть милуватися нічним небом. Нині телескопи на Закарпатті є лише в Ужгороді та Деренівцях, доступ до яких обмежений.

Крім того організатори проводять роботу з місцевими органами влади, аби в прилеглих населених пунктах встановлювати правильне освітлення, яке не буде приглушувати світло зірок.

Унікальність парку темного неба в тому, що він з’єднався на кордоні з польським та словацьким. Такого триєдиного парку більше у світі не має.

Стратегія розвитку астротуризму на Закарпатті підготовлена на десять років уперед. Тож після завершення цієї програми, робота продовжуватиметься в іншій – на цей раз у «Зоряному шляху», де партнерами виступають угорські та словацькі науковці.

Varosh за інформацією Громадського інформаційного центру