На Закарпатті розмістили 37 дітей, яких повернули з примусової депортації до росії

37 дітей, яких примусово депортували в кінці серпня до російського смт.Кабардінка (біля Геленджика), щасливо повернули додому. Вивезли їх, незважаючи на те, що в кожного з них є батьки. Наразі дітей повернули і вони разом зі своїми родинами перебувають на Закарпатті, — пише Міністерство з питань реінеграції тимчасово окупованих територій України.

“Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи”, — йдеться на сайті міністерства.

Їх розмістили в прихистках для внутрішньо переміщених осіб у селах Білки та Горінчово.

Varosh Фото МінТОТ