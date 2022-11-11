На Закарпатті пропонують називати область не тилом, а плацдармом

Згадуючи Закарпаття у контексті повномасштабної війни необхідно вживати ще один термін- плацдарм, поряд з термінами «надійний тил» та «тиха гавань». Так вважає Андрій Шекета, заступник голови Закарпатської обласної ради. Свою думку він озвучив на форумі Re:Оpen Zakarpattia 2022.

«Щодо ролі Закарпаття у відбудові – вона є вже зараз. Пропоную вживати ще один термін. Закарпаття – це плацдарм. І у сьогоднішній ситуації, і в питаннях відбудови в майбутньому. Закарпаття стало плацдармом для тих людей, які прийшли зі східних регіонів чи центральних областей, стало плацдармом для тої допомоги, що надходила, – каже Андрій Шекета і додає: – Закарпаття – один із логістичних плацдармів. Так, як одеські порти стали всім економічно цікаві, і території розвиваються, так само і Закарпаття може розвиватися в цьому напрямку. У одному економічному просторі в радіусі 100 – 150 км в нас тут Дебрецен з мільярдами інвестицій, і Кошице, і Сату-Маре тощо. Якщо говоримо про відбудову – роль Закарпаття стати логістичним плацдармом у інтеграції з Європейського Союзу”.

На думку Андрія Шекети, у спілкуванні із зовнішнім світом нам треба мати сміливість говорити більш суб’єктно. “Ми теж можемо багато дати світу. Справа не в тезі, що ми воюємо за цивілізований західний світ, а в тому, що можемо дати добрий приклад. Те, що лежить на поверхні – питання цифровізації. У нас це працює в рази краще, ніж в інших країнах світу. Також питання банківської сфери. Мої друзі, що мешкають в Австрії, коли розповідаю як можемо в мобільному додатку перерахувати кошти, як легко відкрити рахунок, просто шоковані. Україна має, що показати світу суб’єктно, щоб нас не сприймали тільки як таких хто просить”,- резюмував заступник голови Закарпатської обласної ради.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко