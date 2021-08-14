На Закарпатті промаркують першу частину культурного маршруту – «Шлях закарпатського живопису»

Вперше в Україні для промоції культурних надбань країни застосують технологію доповненої реальності.

У жовтні 2021 року на території Ставненської територіальної громади, що розташована вздовж державного кордону України із Польщею, будуть встановлені 7 арт-інсталяцій у вигляді мольбертів з інтеграцією у доповнену реальність.

Проєкт «Шлях закарпатського живопису» розпочався у 2020 році в рамках однієї з програм Українського культурного фонду, «Культура. Туризм. Регіони».

Цьогорічне продовження проєкту отримало назву «Орнамент», відтак, на Закарпатті розпочнеться маркування першого з 4-х виявлених в результаті минулорічного дослідження осередків пейзажного живопису закарпатського малярського феномену.

Проєкт масштабують на території Ставненської тергромади спільно з ГО «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки Українського культурного фонду.

«Ставненська тергромада є місцем Ужанської концентрації Шляху закарпатського живопису. На території громади у 2020 році було досліджено 35 місць малювання 4-х поколінь художників, які створили більше 50-ти пейзажних картин», – зазначає Ставненський сільський голова Іван Мандрик.

Віадуки, долини річок, середньовічні замки, дерев’яні карпатські церкви, які внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – все це малий перелік сюжетів з полотен митців, які випередили свій час та зафіксували для наступних поколінь унікальні місця Закарпаття.

Разом із тим, маршрут акцентуватиме увагу громадськості та туристів не лише на історії живописної традиції. Він звертається також і до екології природи та екології людини. Так, у рамках проєкту на території Ставненської тергромади заплановано промаркувати 7 точок Ужанської концентрації Шляху закарпатського живопису інформаційними інсталяціями та брендовими дорожніми знаками, створити 5 AR-фільтрів, що у форматі edutainment поширять знання про:

Адальберта Ерделі і Йосипа Бокшая (засновники закарпатського живописного феномену, у 2021 році виповнюється 130 років з дня народження митців);

метеорит “Княгиня”, найбільший з-поміж знайдених в Європі метеоритів у новітній історії, який впав на Закарпатті у селі Княгиня, нині зберігається у Віденському імператорському музеї);

букові праліси (знаходяться на території прикордонного села Стужиця, об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО);

дерев’яна церква святого Михайла, село Ужок, (об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО);

пізньоцвіт осінній (рослина з Червоної книги України);

«AR-фільтри – ефективний інструмент використання новітніх технологій для популяризації певного продукту або побудови знань. Саме такий формат edutainment (поєднання освіти та розваг) було обрано з метою взаємодії з цільовою аудиторією», – зазначає куратор проєкту, голова ГО «Культурна платформа Закарпаття» Євген Забарило.

Також в рамках розвитку Шляху заплановано розробку 10-ти окремих мап шляхами кожного з художників (Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса, Гаврила Глюка, Ернеста Контратовича, Антона Кашшая, Василя Габди, Андрія Коцки, Івана Шутєва, Івана Ілька), що створили закарпатський живописний феномен.

За словами куратора проєкту, мапи будуть розміщені в сільських школах, центрах надання культурних послуг у громадах та найбільших санаторіях Закарпаття. У свою чергу, встановлені спеціальні дороговкази спрямовуватимуть до основних локацій Шляху.

Спеціально для проєкту закарпатський ресторатор Віктор Михайлов (ресторації «Порядний газда», «Мала Гора Чизай») розробить та представить громадськості меню улюблених страв закарпатських художників, яким вони надавали перевагу у подорожах краєм. Відтак, для прихильників гастротуризму на початку осені буде проведено серію арт-пікніків з нагодою скуштувати спеціалітети, які полюбляли А. Ерделі, Й. Бокшай, А. Коцка, З. Шолтес, Г. Глюк, Е. Контратович, А. Кашшай, В. Габда, І. Шутєв, І. Ілько.

Довідково:

Концепцію Культурних маршрутів запровадила 1987 року Рада Європи, аби реалізувати ключові культурні принципи європейського союзу: права людини, культурну демократію, розмаїття та самобутність. Перший європейський «Культурний маршрут» – Шлях Святого Якова сертифікували того ж 1987 року.

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