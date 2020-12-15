На Закарпатті пройде Форум “Імунітет до ілюзій”. Триває реєстрація

17 грудня у Деренівській Купелі відбудеться 9-й Форум розвитку громадянського суспільства “Імунітет до ілюзій”. Подія буде в офлайн та онлайн форматах. Зареєструйтеся і приєднайтеся через інтернет або наживо (буде організований трансфер). Усі деталі Форуму – нижче.

Захід збере понад 2000 представників громадянського суспільства, органів влади, медіа, бізнесу, а також міжнародних партнерів. Очікується, що в роботі Форуму візьмуть також участь представники ОГС з інших країн (Польщі, Норвегії, Швеції, Словаччини, Сполучених Штатів Америки), медіа, дипломатичний корпус, представники донорських організацій та органів влади.

Уперше Форум відбудеться у форматі Всеукраїнського телемарафону, який об’єднає всі регіони країни. Відтак у кожному регіоні України працюватимуть 25 комунікаційних платформ, які сформують інтерактивну мапу громадянського суспільства, що продемонструє єдність у часи непевності.

У програмі регіонального майданчику Форуму на Закарпатті вестимуться креативні діалоги на такі теми:

Як розвивається громадянське суспільство на Закарпатті?

Як функціонує мережа молодіжних просторів?

Як вдало і якісно просувати свій контент у медіа.

Запрошені спікери:

Дмитро Тужанський, засновник онлайн-видання Varosh, керівник Інституту центральноєвропейської стратегії (ICES);

Оксана Косенко, координаторка проєкту ПРООН “Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні”;

Андрій Любка, письменник;

Володимир Купрій, експерт з питань розвитку громадянського суспільства;

Мирослава Лендєл, доктор політичних наук, громадська діячка;

Андрій Вишняк, голова правління БФ “Центр громадських ініціатив”;

Андрій Залужний, експерт із організаційного розвитку ОГС, тренер БФ “Творчий центр ТЦК” ;

Микола Яцков, регіональний координатор ініціативи “Активна громада” на Закарпатті.

Регіональні майданчики працюватимуть у строгій відповідності до умов карантину та проводитимуться у змішаному форматі. Вестимуться онлайн-трансляції на ФБ-сторінках та ютюб-каналі БФ “Центр громадських ініціатив”, а також офлайн – креативні діалоги з експертами на базі санаторного комплексу “Деревнівська Купіль”. Для зареєстророваних учасників буде організований трансфер до місця події, а також надані необхідні інформаційні матеріали.

Зареєструйтеся за цим лінком,

Програма заходу на сайті.

Участь наживо та онлайн – тільки для зареєстрованих учасників.

Контактна особа:

Галина Гичка, комунікаційна менеджерка Форуму, 0951680178.

Регіональний Форум розвитку громадянського суспільства “Імунітет до ілюзій” на Закарпатті проводиться БФ “Центр громадських ініціатив” у партнерстві з ГО “Простір молоді” у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

Varosh