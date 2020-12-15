На Закарпатті пройде Форум “Імунітет до ілюзій”. Триває реєстрація

17 грудня у Деренівській Купелі відбудеться 9-й Форум розвитку громадянського суспільства “Імунітет до ілюзій”. Подія буде в офлайн та онлайн форматах. Зареєструйтеся і приєднайтеся через інтернет або наживо (буде організований трансфер). Усі деталі Форуму – нижче.
Захід збере понад 2000 представників громадянського суспільства, органів влади, медіа, бізнесу, а також міжнародних партнерів. Очікується, що в роботі Форуму візьмуть також участь представники ОГС з інших країн (Польщі, Норвегії, Швеції, Словаччини, Сполучених Штатів Америки), медіа, дипломатичний корпус, представники донорських організацій та органів влади.
Уперше Форум відбудеться у форматі Всеукраїнського телемарафону, який об’єднає всі регіони країни. Відтак у кожному регіоні України працюватимуть 25 комунікаційних платформ, які сформують інтерактивну мапу громадянського суспільства, що продемонструє єдність у часи непевності.
У програмі регіонального майданчику Форуму на Закарпатті вестимуться креативні діалоги на такі теми:
Запрошені спікери:
Регіональні майданчики працюватимуть у строгій відповідності до умов карантину та проводитимуться у змішаному форматі. Вестимуться онлайн-трансляції на ФБ-сторінках та ютюб-каналі БФ “Центр громадських ініціатив”, а також офлайн – креативні діалоги з експертами на базі санаторного комплексу “Деревнівська Купіль”. Для зареєстророваних учасників буде організований трансфер до місця події, а також надані необхідні інформаційні матеріали.
Участь наживо та онлайн – тільки для зареєстрованих учасників.
Контактна особа:
Галина Гичка, комунікаційна менеджерка Форуму, 0951680178.
Регіональний Форум розвитку громадянського суспільства “Імунітет до ілюзій” на Закарпатті проводиться БФ “Центр громадських ініціатив” у партнерстві з ГО “Простір молоді” у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.
Varosh