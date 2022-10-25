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Новини

На Закарпатті почались аварійні відключення світла

25 Жовтня 2022 31

На Закарпатті відсьогодні, 25 жовтня, почали відключати електроенергію. Про це повідомило “Закарпаттяобленерго”. Відключення зумовлені дефіцитом електроенергії в ОЕС України через пошкодження внаслідок російської агресії об’єктів енергетичної інфраструктури країни.

“У зв’язку з неможливістю збалансувати енергосистему та недостатньою економію за результатами впроваджених обмежень диспетчерами РДЦ НЕК «Укренерго» дано вказівку щодо застосування Графіків аварійних відключень, в тому числі для населення на всій території Закарпатської області”, — йдеться на сайті.

На сторінці “Закарпаттяобленерго” у Facebook пояснюють: про введення Графіків повідомити наперед змоги не буде, відключення виконується згідно з командою диспетчера НЕК «Укренерго» і реалізовується протягом 15 хвилин. Відновлення електропостачання відбувається теж тільки згідно з командою диспетчера НЕК «Укренерго». Саме тому передбачити точний час, кількість населених пунктів, де буде відсутнє електропостачання, і повідомити про це населення заздалегідь неможливо.

На відміну від планових, де є інформація про дату та час дії обмежень, графіки аварійних відключень містять відомості про потужність кожної з ліній електропередач і призначені для диспетчерів. Тому оприлюднювати їх сьогодні не мають права з міркувань безпеки.

Varosh,

Фото: 40a.media

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