Іспити на посвідчення водія тепер можна скласти лише у трьох містах Закарпаття

Нещодавно відбулися зміни у структурі сервісних центрів МВС: у межах пілотного проєкту реорганізації сервісних центрів три західні області – Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська – об’єднано в один регіональний центр.

Відповідно до проєкту, на Закарпатті закриють 2 найменших сервісних центри – у Рахові та Берегові. Сервісні центри у Тячеві й Іршаві працюватимуть і надалі, однак екзаменацію майбутніх водіїв там не проводитимуть.

Таким чином, іспити для отримання посвідчення водія можна буде скласти лише у трьох центрах області: в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, розповів під час брифінгу начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Павло Яцина.

«Щоб громадяни не відчули ці зміни, у сервісних центрах буде проводитись жорсткий контроль нагляду за складанням теоретичних та практичних іспитів, а кількість екзаменаторів збільшиться», – додав він.

Крім того, за словами голови комісії з проведення заходів, пов’язаних з припиненням діяльності регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Закарпатській області Крістіана Фекийшгазі, для територіальних сервісних центрів МВС в області придбано три нових автомобілі для складання практичних іспитів. У кожному територіальному сервісному центрі, де буде здійснюватись екзаменація, буде по три транспортних засоби від сервісних центрів МВС.

«Таке укрупнення дозволить надати більшій частині громадян можливість складати практичні іспити на транспортних засобах сервісних центрів МВС, а не автошкіл», – уточнив Крістіан Фекийшгазі.

Varosh

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