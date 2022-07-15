На Закарпатті хочуть створити п’ять індустріальних парків?

Індустріальні парки – спеціальні промислові території, як правило, з підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих та науково-дослідних підприємств.

Про створення таких парків на Закарпатті говорили днями в Ужгородській міськраді. На міжвідомчу нараду зібралися народні депутати та урядовці, обласної влади, представники міст, об’єднаних територіальних громад Закарпаття і бізнесу.

Механізм індустріальних парків – ефективна модель для успішності новостворених, а зараз ще й релокованих підприємств. Для підприємців формат індустріальних парків вирішує кілька ключових питань: їм надається земельна ділянка, підводяться комунікації, визначені значні пільги у разі імпорту обладнання, на податок на прибуток, якщо вкладають співвідносні з ним суми у розвиток виробництва та інші.

За розрахунками, середня вартість створення одного індустріального парку – 250 млн грн., але 1 гектар землі під індустріальний парк при повноцінному навантаженні дає до 50 робочих місць, кожен долар інвестицій держави дає 5-6 доларів приватних інвестицій.

На Закарпатті їх планують 5, уже діє індустріальний парк у Соломонові, зареєстровано ще один – «Мараморош» у Солотвині, де діятиме деревообробка.

В Ужгородській міській раді кажуть, що в місті практично немає площ для створення індустріальних парків, але є чималі території, уже з комунікаціями та нерухомістю, колишніх промислових підприємств – «Електродвигуна», «Механічного заводу», «Турбогазу» та інших, які зараз у приватній власності і використовуються лише дуже частково. А отже було б доцільно знайти механізм задіяти їхні можливості, тим більше, що у порівнянні з іншими містами та районами Закарпаття, в Ужгороді найбільше кваліфікованих спеціалістів і є всі можливості для їх підготовки в університеті та середніх професійно-технічних закладах, які останніми роками фінансуються з міського бюджету.

Ужгородська міськрада підготувала реєстр потенційних площ, нерухомості, які є в місті для бізнесу, він оприлюднений на сайті.

До Закарпаття буде релоковано 384 підприємства, понад 300 із них уже почали діяльність, 20% заявили, що зацікавлені в форматі роботи на умовах індустріального парку. 52% із релокованих підприємств – це ІТ, але є також станко-, машинобудівні, де раніше працювало понад 8 тисяч спеціалістів і вони сплачували до бюджету понад 600 млн грн. податків.

Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради

Фото: freepik.com

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