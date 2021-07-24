На Свалявщині пройде перший еногастрономічний фестиваль «Дорога вина та смаку Закарпаття»

10 серпня о 16:00 у санаторії «Квітка полонини» (ТОВ «Сузір’я»), що в селі Солочин на Свалявщині, відбудеться перший етногастрономічний фестиваль «Дорога вина та смаку Закарпаття».

У програмі:

Ознайомлення з туристично-рекреаційним потенціалом та культурно-історичною спадщиною рідного краю.

(Готельно-ресторанні комплекси: «Олеся», «Перлина Закарпаття», «Колиба опришків», «Золота Пава», «Huston» еко-курорт «Апартель Шаян», термальний курорт «Апартель Рікка Хуст», риболовля та ресторація «Карась», КЗ «Закарпатський музей народної архітектури та побуту» Закарпатської обласної ради)

Дегустація закарпатської крафтової продукції.

(Сироварня, ОСГ «Бараново», виноробна компанія «Шато Чизай», фермерські господарства «Світ м’яса» та «Тізеш», Закарпатська равликова ферма, ТМ «Перша Закарпатська Палинчарня», кафе-кондитерська “MirellaMirella”)

Дозвілля дітей.

(Майстер-класи, плавання в басейні, екскурсія до контактного зоопарку, катання на конях гуцульскої породи)

Кейтеринг.

(Ресторан «Олеся», ресторан «Бараново», суші-бар «Huston»)

Виступи дорослих та дитячих самодіяльних колективів, серед яких:

Рахівський оркестр народних інструментів «Квасівські музики», «Селиські Гудаки», «Аtas Dance». Хедлайнер заходу Аліна Паш.

Мета фестивалю: презентація громадської спілки «Дорога вина та смаку Закарпаття»; популяризація продуктів харчування, виноробства та палинкарства місцевого виробника; культура споживання вина у поєднанні з іншими продуктами харчування (сири, равлики, м’ясо, мінеральна вода); культура споживання фруктових дистилятів; популяризація народної творчості Закарпаття, як невід’ємної частини суспільства; збереження культурної спадщини регіону; збереження народних гастрономічних традицій регіону;

Екологічний аспект: повна відмова від використання предметів з пластику на фестивалі; використання екологічно чистої продукції.