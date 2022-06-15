Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

На стадіоні “Авангард” відкрили сучасний кросфіт-майданчик

15 Червня 2022 284

Тепер в Ужгороді на один громадський простір більше. Днями відкрили багатофункціональний майданчик для кросфіту, із необхідним обладнанням для комплексних тренувань. Збудували його за кошти міського бюджету – на роботи, монтаж обладнання спрямували майже 1,2 мільйона гривень.

gal-153310
gal-153324
gal-153317
gal-153338

Кросфіт – це система оздоровлення й універсальний вид фітнесу, який розвиває витривалість, гнучкість, швидкість, координацію.

На новому майданчику зможуть займатися всі охочі – як поодинці, так і групами. Як можна використовувати об’єкт – продемонстрували під час відкриття: ознайомили присутніх із функціоналом майданчика, провели тренування з кросфіту, відбулися й показові виступи зі скелелазіння, можна було також випробувати стінку, долучитися до нового тренду у фітнесі – Animal Flow тощо.

Роботи над проєктом стартували минулого року, під час підготовки враховували багато нюансів, зокрема, місце розташування, яке мало бути зручним для більшості, близькість спортивного комплексу тощо.

gal-153345
gal-153359
gal-153380
gal-153373
gal-153387
gal-153394

Кросфіт-майданчик поділений на дві частини. Зовнішня доступна всім у будь-який час (коли працює стадіон “Авангард”). У ній облаштували турніки, бруси, вертикальний канат, рукоходи, скелелазну стіну висотою близько 3 метрів, розраховану на ходіння по горизонталі. У внутрішній частині зберігатиметься інвентар, який у недосвідчених руках він може бути травматичним, є зона для переодягання, гантелі, гирі. Працювати з обладнанням можна тільки під наглядом професіональних тренерів.

Використання майданчика безкоштовне.

gal-153296
gal-153303
gal-153331
gal-153338

За інформацією Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# Кросфіт-майданчик # спорт в ужгороді

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Викладач UCU Business School проведе семінар в Ужгороді. Організовує Закарпатський IT-кластер

Світ побачив роман-антиутопія Арта Антоняна “TÜK”

Як впроваджуються  IT-інновацій для вчителів Закарпаття 

Як рятують поранених українських військових з передової