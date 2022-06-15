На стадіоні “Авангард” відкрили сучасний кросфіт-майданчик

Тепер в Ужгороді на один громадський простір більше. Днями відкрили багатофункціональний майданчик для кросфіту, із необхідним обладнанням для комплексних тренувань. Збудували його за кошти міського бюджету – на роботи, монтаж обладнання спрямували майже 1,2 мільйона гривень.

Кросфіт – це система оздоровлення й універсальний вид фітнесу, який розвиває витривалість, гнучкість, швидкість, координацію.

На новому майданчику зможуть займатися всі охочі – як поодинці, так і групами. Як можна використовувати об’єкт – продемонстрували під час відкриття: ознайомили присутніх із функціоналом майданчика, провели тренування з кросфіту, відбулися й показові виступи зі скелелазіння, можна було також випробувати стінку, долучитися до нового тренду у фітнесі – Animal Flow тощо.

Роботи над проєктом стартували минулого року, під час підготовки враховували багато нюансів, зокрема, місце розташування, яке мало бути зручним для більшості, близькість спортивного комплексу тощо.

Кросфіт-майданчик поділений на дві частини. Зовнішня доступна всім у будь-який час (коли працює стадіон “Авангард”). У ній облаштували турніки, бруси, вертикальний канат, рукоходи, скелелазну стіну висотою близько 3 метрів, розраховану на ходіння по горизонталі. У внутрішній частині зберігатиметься інвентар, який у недосвідчених руках він може бути травматичним, є зона для переодягання, гантелі, гирі. Працювати з обладнанням можна тільки під наглядом професіональних тренерів.

Використання майданчика безкоштовне.

За інформацією Ужгородської міської ради

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