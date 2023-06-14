На потяг Відень – Чоп – Відень відкрили онлайн-продаж квитків

Австрійські федеральні залізниці OBB відкрили онлайн-продаж квитків на прямий потяг Відень – Чоп – Відень. Про це повідомили на сайті lowcost.ua. Безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень почав курсувати з 24 квітня 2023 року.

Вартість квитків стартує від €79.9 за квиток в один бік, згідно з повідомленням, втім у системі бронювання є квитки від €56, але придбати їх наразі неможливо. Квитки були доступні для бронювання тільки в міжнародних касах Укрзалізниці від 1730 гривень за подорож в один бік.

“Придбати квитки можна на сайті shop.oebbtickets.at/en/ticket, а для пошуку потрібних квитків по напрямку Wien – Chop – Wien обираємо фільтр Only Direct Trains”, — йдеться в повідомленні.

Рейси виконуються щодня, а подорож займатиме трохи більше 8 годин. Виїзд з станції Чоп о 02:28 та прибуття у Відень о 11:26, зворотній рейс відправляється о 16:42 та прибуває в Чоп о 01:28.

Varosh, за інформацією lowcost.ua

Фото: loda.gov.ua

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