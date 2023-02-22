На онлайн-навчання до кінця тижня перейдуть заклади освіти Закарпаття

Закладам освіти Закарпаття рекомендували перейти на дистанційне навчання упродовж 22-24 лютого. Таке розпорядження видав голова Закарпатської ОВА на лист-розпорядження міністра освіти Сергія Шкарлета, — розповіла Varosh директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець.

— Цей крок продиктований прагненням убезпечити наших дітей, — пояснила вона. — Тому що більш ніж 3 тисячі закладів по Україні вже зруйновано. 451 дитина померла це дані в мене на минулий тиждень. Усім закладам освіти області, без виключення, рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання.

Щодо дитсадків, то тут батькам рекомендували за можливості також утриматися від того, щоб вести дітей у дитсадки. Дошкільні заклади працюватимуть по кілька годин, в залежності від рішення керівників місцевого самоврядування.

Varosh,

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