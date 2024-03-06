Майстерки з виготовлення та пілотування дронів проводить для підлітків та молоді група волонтерів у Мукачеві.

Як розповів у коментарі Varosh один з організаторів ініціативи Сергій Вожжов, майстерки вирішили проводити, аби познайомити підлітків, молодь, а в перспективі – і дорослих із темою дронів, яка у воєнних умовах набула чималої популярності.

На заняттях відвідувачів навчають збирати дрони, паяти деталі до них та керувати дронами. Мінімум теорії, максимум практики – аби школярі й молодь насамперед змогли самостійно пройти всі етапи, каже Сергій Вожжов.

«На одній локації діти можуть себе спробувати пілотувати дрони: сісти за симулятор і політати. На іншій локації – пробують вже збирати FPV-дрон, ми замовляємо для цього відповідні деталі, розхідники, і діти самостійно збирають рами для дронів, знайомляться, які там ще є компоненти. Ще на одній локації відбуваються заняття з пайки – діти й молодь зазвичай з великим зацікавленням пробують паяти, адже переважна більшість із них до того ніколи не тримала паяльник у руках. Звісно, ми не даємо їм паяти справжні дрони, але вони мають нагоду на спеціальних тренажерних розхідниках спробувати себе в пайці», – розповів Сергій Вожжов.

Заняття триває 1-1,5 години. Проводять майстерки волонтери Сергій Вожжов, Василь Потолок, Олександр Балога, Євгеній Грабовчак та Віталій Станкович. Участь у заняттях – безплатна, однак організатори просять учасників по можливості зробити довільний внесок. Виручені ж від проведення майстерок – спрямовують на закупівлю комплектуючих для виробництва дронів і власне дронів, які потім виконують бойові задачі на фронті.

Наразі відбулося 2 «тестові» FPVечорниці, з наступного тижня їх планують проводити регулярно й по записах. Наразі спробувати зібрати дрони можуть підлітки й молодь, але на майбутнє організатори розглядають варіант запровадження таких заходів і для дорослих.

За словами Сергія Вожжова, діти з великою цікавістю відвідують майстерки: «Наприкінці занять виникає єдина проблема: школярів дуже складно відправити назад по домівках, бо вони не хочуть іти, просять лишитися і «політати ще хоча б ще 5 хвилиночок».

На переконання Сергія Вожжова, у впровадженні подібних занять мала б бути зацікавлена насамперед місцева влада. Тим більше, що в Україні є розроблена й затверджена Міносвіти державна програма для закладів позашкільної освіти, спрямована на навчання школярів дроноводству. Утім наразі на Закарпатті ця програма поки не запроваджена, каже Сергій Вожжов.

«В ідеалі, після наших презентаційних майстерок, діти, які виявили зацікавленість і хотіли б навчатися далі, мали б мати можливість іти далі в спеціалізовані гуртки на базі закладів позашкільної освіти. Однак поки в цьому напрямку в області, на жаль, нічого не робиться», – розповів чоловік.

Разом із тим, вже відомо, що у червні мають відбутися всеукраїнські змагання серед школярі-дроноводів, і фінал конкурсу проходитиме саме на Закарпатті. Сергій Вожжов каже: зараз ще є всі можливості, аби підготувати школярів, провести регіональний конкурс і сформувати обласну команду для національних змагань.

«Але наразі все йде до того, що Закарпаття прийматиме національний турнір, який пройде без представлення у ньому закарпатців», – розповів він.

Для зручної комунікації з потенційними відвідувачами організатори проєкту створили сторінку в Інстаграм: https://www.instagram.com/fpve4ornuci. Окрім іншого, у шапці профілю є прикріплена форма, заповнивши яку, можна залишити заявку на відвідання майстерки.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото:

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