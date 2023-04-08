На форум громадянського суспільства запрошують до Івано-Франківська

Представників організацій громадянського суспільства Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Закарпатської областей запрошують на регіональний форум «Голос громадянського суспільства в формуванні та реалізації плану відновлення України». Форум відбудеться в Івано-Франківську, в п’ятницю, 21 квітня, з 11 до 17 години.

Форум проводять, щоб визначитися з участю громадськості у процесах відновлення, організовується захід за підтримки та координації Isar Ednannia, Тепле Місто / Teple Misto, Народна Самооборона Львівщини.

Участь у форумі безкоштовна, проте обов’язкова реєстрація.

Список ключових спікерів наразі уточнюється і буде оновлюватися на сторінці у фейсбуці Маніфест громадянського суспільства.

До участі у форумі 21 квітня запрошуються представники організацій громадянського суспільства громад заходу України, які зацікавлені у підготовці та реалізації плану відновлення та модернізації України, а саме:

– об’єднання активних громадян;

– неприбуткові організації;

– волонтери;

– аналітичні центри;

– благодійні фонди;

– професійні та галузеві асоціації;

– підприємницькі спільноти;

– творчі об’єднання;

– спортивні, культурологічні, мистецькі організації;

– ОСББ, органи самоорганізації та їх асоціації;

– батьківські комітети;

– органи студентського самоврядування тощо.

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З міркувань безпеки місце проведення форуму повідомляється виключно відібраним учасникам, а оргкомітет забезпечить персональний відбір на форум. Надійде особисте запрошення, де буде вказане місце проведення, більше деталей та проект програми.

Varosh, за інформацією Маніфесту громадянського суспільства

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