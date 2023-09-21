На джипі через Герешаску. На порушника склали протокол та скерували до суду

Держекоінспекція Закарпаття склала протокол за ст. 91 Кодексу про адмінправопорушення “Порушення правил охорони та використання території та об’єктів природно-заповідного фонду” на порушника, який заїхав на озеро о. Герешаска. Про це Varosh розповіли в Держекоінспекції.

14 вересня кілька джипів заїали на пиродоохоронну зону Свидовця і проїхали через озеро Герешаска — гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення. Це зафіксували кілька блогерів, позначивши в дописі Національну поліцію та Держекоінспекцію.

— Встановили всіх трьох порушників, це закарпатці та люди зі Львівщини, наразі склали протокол на одного з них. Свою вину він визнав. На двох інших також буде питягнуто до відповідальності, — сказали в Держекоінспекції.

Згідно статті 91, порушникам загрожує накладення штрафу від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Сума штрафів, як розповіла Суспільному адвокатка, старша експертка з екополітики ГС WWF Україна Софії Шутяк, залежить від виду порушень. Є штрафи з Кодексу України про адміністративні правопорушення, але якщо зафіксоване знищення у великих масштабах, мова може йти і про кримінальну відповідальність.

Суму штрафу визначатиме суд.

Varosh,

Фото: “Save Пікуй” та Держекоінспекції Закарпаття

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