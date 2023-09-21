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Новини

На джипі через Герешаску. На порушника склали протокол та скерували до суду

21 Вересня 2023 47

Держекоінспекція Закарпаття склала протокол за ст. 91 Кодексу про адмінправопорушення “Порушення правил охорони та використання території та об’єктів природно-заповідного фонду” на порушника, який заїхав на озеро о. Герешаска. Про це Varosh розповіли в Держекоінспекції.

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14 вересня кілька джипів заїали на пиродоохоронну зону Свидовця і проїхали через озеро Герешаска — гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення. Це зафіксували кілька блогерів, позначивши в дописі Національну поліцію та Держекоінспекцію.

— Встановили всіх трьох порушників, це закарпатці та люди зі Львівщини, наразі склали протокол на одного з них. Свою вину він визнав. На двох інших також буде питягнуто до відповідальності, — сказали в Держекоінспекції.

Згідно статті 91, порушникам загрожує накладення штрафу від 9 до 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Сума штрафів, як розповіла Суспільному адвокатка, старша експертка з екополітики ГС WWF Україна Софії Шутяк, залежить від виду порушень. Є штрафи з Кодексу України про адміністративні правопорушення, але якщо зафіксоване знищення у великих масштабах, мова може йти і про кримінальну відповідальність.

Суму штрафу визначатиме суд.

Varosh,

Фото: “Save Пікуй” та Держекоінспекції Закарпаття

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# Герешаска # Держекоінспекція # джипінг # Свидовець

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