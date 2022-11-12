На базі УжНУ готують спеціалістів для мультидисциплінарних команд реабілітаційних центрів

На базі Ужгородського національного університету створюється структурний підрозділ для підготовки мультидисциплінарних команд – фахівців-реабілітологів, які здатні комплексно надавати послуг з реабілітації. Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia 2022, обговорюючи побудову системи реабілітації військових в Україні, розповів професор УжНУ, декан факультету здоров’я та фізичного виховання Іван Миронюк.

“Говоримо про реабілітацію – говоримо одразу про кадри. Реально подивімося на ситуацію – в мас-медіа говорять про відкриття всіляких реабілітаційних центрів після закінчення війни. Ми можемо побудувати, встановити найновіше обладнання, але хто буде працювати в них? Наскільки такі спеціалісти будуть компетентними”, – зауважив Іван Миронюк.

Як приклад забезпечення нестачі таких кадрів, Іван Миронюк розповів про поетапну реалізацію проєкту із підготовки фахівців мультидисциплінарних команд на базі УжНУ.

“Ми поетапно реалізуємо цей проєкт – за 2 роки вже відкрили нові напрямки мультидисциплінарних команд. Ми вважаємо, що ця модель підготовки на сьогодні є найкращою, тому що завдяки їй ми зможемо забезпечити той величезний провал у нестачі спеціалістів“, – розповів професор.

Модель підготовки реабілітологів на базі одного факультету полягає в тому, щоб взяти необхідні освітні програми, залишити цикли загальної підготовки, а цикли фахової підготовки об’єднати і готувати одразу мультидисциплінарні команди. “Таким чином ми випустимо спеціаліста, який зможе ефективно співпрацювати одразу з різними членами команди. Це інноваційний підхід”.

За словами Івана Миронюка, одним із викликів наразі є пошук викладачів для підготовки таких міждисциплінарних команд. Ми почали з підготовки наших викладачів. Вся освітня система України має провали у підготовці реабілітологів. Ми почали масово запрошувати спеціалістів з-за кордону – вони проводять лекції в присутності наших викладачів. А на наступний рік – вже підготовлені викладачі викладають у присутності іноземних фахівців, щоб вони могли коригувати їх”, – розповів Іван Миронюк.

Одна з дисциплін, яку відкрили за останні два роки відкрили в УжНУ, – клінічна психологія, потреба у фахівцях з цього напрямку дедалі зростатиме.

Психічне здоров’я вважається одним з найдорожчих у Франції, зауважив під час дискусії французький клінічний психолог Тьєррі Лісія і поділився своїм баченням розвитку цього напрямку. “Щоб знизити витрати на збереження психічного здоров’я, французький уряд вирішив цього року запровадив систему «My Psy», яка дозволяє кожному отримати компенсацію від держави витрат на сеанси сертифікованого психолога. – каже експерт. – Експериментальний період показав, що витрати на психічне здоров’я значно знизились. Висновок – це краще для людей, дешевше для суспільства, коли люди превентивно звертаються до психолога, а не до медикаментів».

Як повідомив Тьєррі Лісія, посилаючись на дані ВООЗ, в Україні на 100 тисяч населення припадає 5,7 психіатрів, у Франції це число практично в 3 рази більше. Психологів в Україні на 100 тисяч населення – 0,9, у Франції на ту ж саму кількість населення припадає 10,9 психологів. Це демонструє, за його словами, пріоритети у системі охорони здоров’я європейських країн, до якого має прагнути Україна.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко