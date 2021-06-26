Мистецька резиденція Transcarpathia: Inside and outside. Як це було

Світловим шоу на будівлі хоральної синагоги завершилася мистецька резиденція Transcarpathia: Inside&Outside. Масштабний 3D-mapping перформанс про Закарпаття.

Таким чином митці розповісти про своє бачення особливостей і проблем карпатського регіону.

Transcarpathia: Inside and outside має стати постійним міжнародним проєктом мистецького дослідження Карпатського регіону та трансляції його проблематики за допомогою нових медіа. За словами Ольги Сагайдак, ініціаторки проєкту, це спроба прорити культурні тунелі для «мистецького перевезення» ідей.

Чому такі події важливі саме зараз: бо в умовах пандемії та світових карантинів робота з традиційними медіумами у мистецтві обмежена, виставки в галереях відкриваються без глядачів або відміняються, переміщення культурного продукту через кордони ускладнене. І саме віртуальні галереї, проєкти в віртуальному просторі є одним зі способів зберегти безперервну мистецьку комунікацію, можливість спілкування із глядачем; в різних країнах регіону до вирішення одних і тих самих проблем підходять по-різному, і є сенс обмінюватися досвідом.

У створенні відеоперформансу брали участь 4 команди, які «риють арт-тунелі» у чотирьох напрямках, пропрацьовуючи тематику: Румунія/екологія, Угорщина/культурні взаємовпливи, Чехія та Словаччина/урбаністика, Польща/сусідство.

Учасники – це митці/мисткині з Ужгорода, Одеси та Києва, команда проєкту — Київ, Харків, Одеса, Румунія, Угорщина.

Над відеомаппінгом працювала студія ArtZebs – Настя Лойко, Володимир Гуліч (художник, довший час жив в Ужгороді) та VJ Yarkus — художня асоціація, яка працює зі світовими 3d mapping відеофорумами, поєднує міську архітектуру, музику та цифрові відеотехнології, створює цифрові картини, графіті, скульптури, генеративні відео тощо. Учасники та переможці інтернаціональних фестивалів.

Незабаром читайте розлоге інтерв’ю з Катериною Радченко, арт-кураторкою резиденції. Засновницею та директоркою фестивалю Odesa Photo Days.

Проєкт підтримує Європейський Союз за програмою House of Europe.

Varosh

Фото: Карл Смутко