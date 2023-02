Музикотерапія для дітей Херсонщини: як британський композитор займався музикою з українськими дітьми в Іршаві

Впродовж чотирьох днів, з 17 по 22 січня британський композитор Найджел Осборн займався музикотерапією з сотнею дітей з Херсонської області, які відпочивали на Закарпатті, в Іршаві. Найджел Осборн вже багато років є міжнародним волонтером: він їде в країни, які перебувають у стані війни і починає займатися з місцевими дітьми музикотерапією, аби допомогти їм впоратися з травмами війни. Так він відвідав Лівію, Боснію, Чечню і вже 5 місяців працює в Україні, — розповіла Varosh музикантка, викладачка Ужгородського музичного коледжу ім.Д.Задора Вікторія Кумгир-Новак.

В Україну чоловіка запросила спілка українських митців ГО “Art Therapy Force”. За допомогою їхнього координування Найджел Осборн працював з дітьми, які лікуються в харківській лікарні, сирітському притулку та з релокованими малюками із зруйнованих міст та сіл харківської області, вчив їх долати травми війни за допомогою музики. Також, Найджел розробив курс “Music and creative arts in the community” для студентів харківської консерваторії та Українського Католицького університету.

— Я познайомилася з Найджелом на онлайн-курсах «Музикотерапія як метод роботи з дітьми та дорослими в зонах конфлікту та постконфлікту», який він читав, — розповіла Вікторія Кумгир-Новак. — Музикотерапією почала цікавитися вже тривалий час, оскільки в мене в сина епілепсія і я бачу в нього дуже хороші результати після музикотерапевтичних занять. Заняття з логопедом ми замінили заняттями музикою, так у нього краще налагоджується мовлення.

Коли виникла можливість зайнятися з дітьми з Херсонської області, які відпочивали в Іршаві, в готелі “Прага”, музикотерапією, Вікторія запропонувала запросити Найджела Осборна. Табір в Іршаві, де відпочивала сотня дітей з Херсонщини, діяв за сприяння Угорської екуменічної служби підтримки України та Закарпатської обласної ради.

— За ті кілька днів, що Найджел був в Іршаві, ми провели понад 20 занять з дітками різного віку, — розповіла Вікторія. — Перші заняття були “подорожами” у форматі гри — таким пасивним слуханням музики різних країн, на вибір дітей. Відтак починали з дітьми імпровізувати і накладати на цю імпровізацію відомий дітям мотив пісні з їхньої країни. Найджел. відвідуючи нову країну, перш за все старається вивчити її мову, бодай на базовому рівні, володіє більш ніж 8 мовами. За 4 місяці в Україні він непогано вивчив українську і вже міг з дітьми наспівувати “Червону калину” або якісь народні пісні.

Поступово діти самі починали грати на різних інструментах, підіграючи Найджелу — хто на маракасах, хто на якихось простеньких ударних. За 4 дні ми провели більше ніж 20 сесій «Музичних майстерень», діти написали 5 пісень та виступили з ними на концерті.

Будь-яка арт-терапія полягає в тому, що людина має щось створити, вклавши в це частину себе. Трансформувати свої переживання у якийсь позитивний твір. Згодом ці пісні Найджел додасть до свого терапевтичного музичного альбому для військових, над яким він зараз працює, — додала Вікторія.

“Через культуру, через мистецтво, через рух, танець, співи і музику можна розкрити затиснуті емоції, через співи — налагодити роботу легеневої та ендокринної системи”, — каже Найджел Осборн про свою методику.

Вікторія Кумгир-Новак також розповіла, що разом з Найджелом, за сприяння закарпатського обласного епілептолога Тараса Студеняка започатковують на Закарпатті проєкт “Epilepsy music Uzghorod”, в рамках якого досліджуватимуть мозок дітей, хворих на епілепсію, під впливом музики. Подібний проєкт Найджел з командою вже втілюють у Загребі.

Довідка: Найджел Осборн — британський та шотландський композитор, є почесним професором Единбурзького університету, професором факультету драми Університету Рієки, консультантом Китайського музичного інституту Пекінського університету, членом Британської академії композиторів.

Багато років Найджел проводить арттерапевтичні заняття для дітей, які постраждали внаслідок бойових дій і розробив свій підхід у боротьбі з дитячою воєнною та поствоєнною травмою. Його місія в Україні — допомогти розбудувати професійну музикотерапевтичну освітню сферу, підготувати якнайбільше професіоналів для роботи з травмою.

Varosh

Фото “Art Therapy Force”

