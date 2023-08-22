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Новини

«Музична феєрія» у Деренівській Купелі: благодійна подія на підтримку Збройних Сил України

22 Серпня 2023 22

Музичний фестиваль у санаторно-курортному комплексі відбудеться 26 серпня о 18:00 на локації пасажу АРТ-ДК, а його метою є збір коштів на автомобіль для 128 окремої гірсько-штурмової бригади Збройних Сил України.

Подібні події у Деренівській Купелі проводять не вперше, а їхнім результатом є купівля необхідного для ЗСУ обладнання та сотні тисяч гривень, спрямовані у фонди, що підтримують військових.

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Концертна програма

Цього разу тут підготували насичену музичну програму, де хедлайнерами вечора стануть українські виконавці Ivan Navi та ХАС.

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Крім того, вишукану музичну атмосферу створюватимуть:

Благодійний аукціон

Під час «Музичної феєрії» у Деренівській Купеля відбудеться благодійний аукціон.

Серед лотів, що будуть представлені:

Придбати будь-який з лотів можна буде на аукціоні, що відбудеться безпосереднього на події.

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Це буде одна з найяскравіших музичних подій літа, де виразний оперний спів переплететься воєдино з естрадною музикою. Все це відбуватиметься серед мальовничої природи дендропарку “Деренівської Купелі”.

Вартість квитка 350 гривень, а придбати їх можна  за посиланням тут.

Долучайтесь до важливих ініціатив, адже для організаторів цінно, коли їх починання підтримують. Це мотивує до нових справ.

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

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