«Музична феєрія» у Деренівській Купелі: благодійна подія на підтримку Збройних Сил України

Музичний фестиваль у санаторно-курортному комплексі відбудеться 26 серпня о 18:00 на локації пасажу АРТ-ДК, а його метою є збір коштів на автомобіль для 128 окремої гірсько-штурмової бригади Збройних Сил України.

Подібні події у Деренівській Купелі проводять не вперше, а їхнім результатом є купівля необхідного для ЗСУ обладнання та сотні тисяч гривень, спрямовані у фонди, що підтримують військових.

Концертна програма

Цього разу тут підготували насичену музичну програму, де хедлайнерами вечора стануть українські виконавці Ivan Navi та ХАС.

Крім того, вишукану музичну атмосферу створюватимуть:

камерний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Владислава Юроша ;

під керівництвом заслуженого артиста України Владислава ; «Угорські мелодії» у виконанні камерно-інструментального ансамблю під керівництвом заслуженої артистки України Діани Гавати ;

у виконанні камерно-інструментального ансамблю під керівництвом заслуженої артистки України ; музичний ансамбль «Закарпатські візерунки» ;

; академічний симфонічний оркестр , диригент – заслужена артистка України Вікторія Свалявчик-Цанько ;

, диригент – заслужена артистка України ; академічний естрадно-духовий оркестр , диригент – народний артист України Володимир Співак ;

, диригент – народний артист України ; виконання наживо від солістів Олександра Садварія, Мирослави Швах-Пекар, Галини Гаврилко та Євгена Цанька.

Благодійний аукціон

Під час «Музичної феєрії» у Деренівській Купеля відбудеться благодійний аукціон.

Серед лотів, що будуть представлені:

брелок з частиною обшивки ворожого вертольоту КА-52, збитого над Гостомелем (3 штуки);

зріз ствола ворожого танку Т-80, спаленого в боях за правобережжя Херсонщини;

набір чарок «ВІРЮ В ЗСУ» з гільз крупнокаліберного гранатомету МARK19 в натівському ящику з-під набоїв;

Набір шашок з гільз крупнокаліберних кулеметів калібром 12.7 мм.; Гільзи «Сила в єдності» від 49 окремого батальйону «Карпатська Січ».

Та найцінніше — дошка з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Придбати будь-який з лотів можна буде на аукціоні, що відбудеться безпосереднього на події.

Це буде одна з найяскравіших музичних подій літа, де виразний оперний спів переплететься воєдино з естрадною музикою. Все це відбуватиметься серед мальовничої природи дендропарку “Деренівської Купелі”.

Вартість квитка 350 гривень, а придбати їх можна за посиланням тут.

Долучайтесь до важливих ініціатив, адже для організаторів цінно, коли їх починання підтримують. Це мотивує до нових справ.

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh

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