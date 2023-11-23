Музейні колекції ужгородського скансену будуть доступні для світу в цифровому форматі

У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту триває проєкт з оцифровування музейних колекцій. Після оцифровування з експонатами та інформацією про них можна буде ознайомитися на міжнародній онлайн-платформі, доступній у всьому світі.

Із липня ужгородський скансен є учасником проєкту MemorySavers, що втілюється за підтримки німецької організації EVZ Foundation. У межах проєкту в музеї здійснюється оцифрування колекцій із подальшим їх розміщенням на міжнародній платформі Museum-digital.

Згадана платформа була розроблена для німецьких музеїв, утім згодом її розширили для представлення й музейних закладів з інших країн, розповіла у коментарі Varosh заступниця директора з наукової роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту Мар’яна Мегела. За її словами, наразі участь у проєкті беруть понад 30 українських музеїв, зокрема, й ужгородський скансен.

«Платформа створена для промоції музейних колекцій, для охоплення більшої аудиторії, розвитку музеїв. Експонати спершу оцифровуються, а відтак додаються на платформу з описовою інформацією. Таким чином, люди в будь-якій країні можуть ознайомитися з нашими музейними колекціями онлайн», – розповіла Мар’яна Мегела.

Наразі в межах проєкту MemorySavers на міжнародній платформі Museum-digital представлено близько 700 об’єктів ужгородського скансену. Проєкт триватиме до кінця року, однак, має і подальшу перспективу: оцифровані пам’ятки і надалі зможуть викладатися на платформі.

Загалом, уточнила Мар’яна Мегела, робота з оцифровізації колекцій та предметів у скансені ведеться вже впродовж 2 років. За цей час у закладі вдалося перевести на цифровий облік близько чверті колекцій музею.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородського скансену

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