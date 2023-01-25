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Музей екології гір у Рахові запрацював після капремонту

25 Січня 2023 35

Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах знову готовий приймати гостей. Про це написав Туристично-інформаційний центр Рахівського району на сторінці у Фейсбуці.

Протягом декількох місяців у музеї проводився капітальний ремонт покрівлі, що став можливий завдяки співпраці заповідника з іноземним проєктом SNPA та фінансувався коштами Франкфуртського зоологічного товариства.

Для зручності відвідувачів у музеї ввели новий спосіб оплати через QR- код Privat Pay. Музей працює щодня з 8.30 до 16.00. Обідня перерва з 12.00 — 13.00 год. Вихідний: субота, неділя.

Varosh

Фото зі сторінки ТІЦ Рахівського району

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