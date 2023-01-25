Музей екології гір у Рахові запрацював після капремонту

Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах знову готовий приймати гостей. Про це написав Туристично-інформаційний центр Рахівського району на сторінці у Фейсбуці.

Протягом декількох місяців у музеї проводився капітальний ремонт покрівлі, що став можливий завдяки співпраці заповідника з іноземним проєктом SNPA та фінансувався коштами Франкфуртського зоологічного товариства.