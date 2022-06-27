Мурал до Дня Конституції намалювали на паркані стадіону в Ужгороді

На одному з парканів стадіону «Автомобіліст» в Ужгороді закінчили маювати мурал до Дня Конституції. Малювали її в рамках Всеукраїнської акції з написання муралу, яку організував волонтерський рух української молоді Будуємо Україну Разом (БУР). До акції долучилося 27 українських міст, із Закарпаття мурал малювали тільки в Ужгороді.

Координаторка акції в Ужгороді Дар’я Осокіна розповіла, що макет малюнку розробляла спільно з дизайнером.

— Він мав бути таким, щоб до нього могли долучитися будь-хто, навіть не фахові люди, без художньої освіти — пояснила вона. — І він мав бути максимально наближений до національної теми, адже малюється він до Дня Конституції.

За словами Дар’ї, пошук волонтерів, тобто людей, які би хотіли безпосередньо взяти участь у малюванні, був не такий гладкий, як вона сподівалась. Та все ж група набралася, це, за словами координатори, були переважно ті люди, з ким вона раніше вже співпрацювала в Ужгороді. Після затвердження місця малювання взялися за роботу.

— В суботу були підготовчі роботи, в неділю малювали, сьогодні доробляємо. Наймолодша серед нас — 14-річна дівчина з Миколаєва, вона переселенка. Є переселенці з Києва, дизайнер наш — з Краматорська, дві місцеві дівчини з поліції долучилися до нас і ще одна ужгородка, яка закінчила художню школу і вона дуже потужна в цьому, то основну частину робіт ми з нею робили. Самі люди, котрі малювали, дали дуже потужну силу — це їхня енергія, їхній час. Ми всі стояли на рівних у цьому проекті.

Varosh

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