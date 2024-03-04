Мукачівські пластуни на “гаражному сейлі” зібрали кошти на дрон

16,5 тис. гривень зібрали пластуни на станичній акції «Гаражний сейл».

«Гаражний розпродаж», ініційований та проведений станицею Пласт Мукачево, відбувся у неділю, 3 березня.

Як розповіла у коментарі Varosh в.о. станичної пластової станиці Мукачево Тетяна Когутич, ідея заходу полягала у тому, аби зібрати батьків і пластунів разом, поспілкуватися та заразом зробити добру справу.

Ідеєю гаражних сейлів, які практикують у світі, є розпродаж вживаних речей, які вже не використовуються власниками. На таких заходах люди мають можливість продати вже непотрібні їм речі, а натомість придбати для себе щось інше, нове й цікаве.

«Гаражний сейл» пластунів Мукачева мав за мету зібрати кошти на закупівлю дрона для військових.

«Ми систематично проводимо всілякі благодійні заходи, ярмарки, на яких збираємо кошти для підтримки армії. Взимку, продаючи у церквах печиво, яке діти пекли самотійно, нам вдалося зібрати 20 тис. гривень, тоді ми на них закупили грілки, чаї, засоби гігієни. Зараз хотіли зробити якусь акцію, аби зібрати на дрон, але, позаяк не мали часу пекти печиво, вирішили спробувати новий формат – влаштували розпродаж речей, які вдома вже непотрібні, але можуть згодитися іншим», – розповіла Тетяна Когутич.

На гаражний сейл його учасники приносили різні речі: туристичне взуття, лижні костюми, флісовий одяг, бафи. Як пояснила Тетяна Когутич, пластуни багато мандрують, тому в такому спорядженні завжди є потреба. Приносили також й іграшки, ролики та шоломи, книги і навіть дитячу валізу на коліщатках.

«Окрім усього іншого, гаражний сейл був ще й приводом, щоби зібрати батьків пластунів станиці, обговорити подальшу роботу і разом провести час. Діти співали, гралися, такий ще був емоційний релакс на фоні тих новин, які щодня все більше «прибивають»… Провести час у пластовому форматі, познайомитися, поспівати, потанцювати, поговорити, погратися та розійтися з гарними емоціями, поза тим, зробивши добре діло», – розповіла Тетяна Когутич.

За результатами розпродажу вдалося зібрати 16,5 тис. гривень. Кошту спрямують на виготовлення дрона: його зберуть мукачівські майстри, які займаються виробництвом дронів. Закуплені запчастини вже «в дорозі», сказала Тетяна Когутич. Зібраний та підготовлений дрон відтак «поїде» в один із підрозділів, який працює саме з таким видом дронів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Тетяни Когутич і Пласту Мукачева

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