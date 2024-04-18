Мукачево – прозоре, Ужгород – частково прозорий: рейтинг прозорості міст в умовах війни 2023

Програма «Transparent cities/Прозорі міста» (Transparency International Ukraine) опублікувала результати другого дослідження стану прозорості українських міст в умовах війни.

Аналітики програми оцінювали 80 найбільших міст України за 50 індикаторами.

Відповідно до результатів дослідження, Мукачево увійшло до п’ятірки українських міст, визнаних прозорими. Разом із Мукачевом, статус прозорих міст отримали також Львів, Дрогобич, Тернопіль та Дніпро.

Своєю чергою, Ужгород за результатами досліджень увійшов до переліку частково прозорих міст України. Всього частково прозорих міст у рейтингу – 23.

«Непрозорими» містами аналітики назвали Запоріжжя, Полтаву, Суми, Харків та Черкаси.

Середній показник прозорості досліджуваних міських рад у 2023 році становив 42,3%.

У розрізі сфер найкраще у 2023 році міста виконували індикатори у сферах за купівель та реагування на виклики війни. Натомість найнижчі показники реалізації зафіксували у сферах антикорупційної політики, а також доступу та участі.

На основі дослідження фахівці програми розробили рекомендації, які допоможуть містам підвищити прозорість та ефективність в умовах війни.

З докладними результатами дослідження «Transparent cities/Прозорі міста» можна ознайомитися за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Укрінформ

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