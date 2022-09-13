Mrs Transcontinental 2023. Ужгородка Олена Талапа перемогла в конкурсі краси в США

Ужгородка Олена Талапа, власниця салону штор Т-стиль та Mrs. Ukraine International, перемогла в конкурсі краси Transcontinental/Universal Pageatns North America, який відбувся в місті Атланта, штат Джорджия, США. Конкурс тривав з 23 до 28 серпня і на ньому змагалися жінки у різних вікових категоріях і статусі. Головна місія конкурсу — боротьба з насиллям над жінками, дітьми, тваринами.

Жінки й дівчата змагалися в різних вікових категоріях. Цей конкурс представляє три найвищі міжнародні титули: Перший рівень: Mrs. Transcontinental, другий — Universe TCP, третій — Mrs.USA Universe ltd (Mrs. Universe North America). В середині категорій був поділ жінок на групи за віком, та за сімейним статусом (заміжня чи ні), і відповідно — міс чи місіс. Категорія Олени була згідно її віку і статусу — missis Classic. В цій категорії змагалися жінки віком від 45 років. Олена розповіла Varosh, що після підрахунку голосів і визначення переможниці в кожній з категорій, було обрано двох королев — міс Transcontinental і місіс Transcontinental відповідно, які об’єднали в собі всі категоріі. Таким чином, Олена стала переможницею і отримала титул Mrs.Transcontinental 2023.

Зі слів Олени Талапи, змагалися також жінки з Молдови, Казахстану, Ямайки, Палестини. Українок було 4, ще 3 дівчини на момент проведення конкурсу вже знаходились в Америці — хтось рятувався від війни в Україні, а хтось вже певний час жив і працював у Штатах. Окрім класичного фінального виходу на сцену, в окремий день було передбачено проведення конференції, на якій кожна учасниця мала до 5 хвилин, щоб розповісти про себе та свою соціальну платформу. Такий виступ оцінювало журі.

— Дуже достойні були учасниці і, чесно кажучи, я на другий день навіть шкодувала, що приїхала. Дуже низько оцінювала свої шанси, вважала, що недостойна конкурувати з такими жінками… Одна з делегаток, наприклад, — мати 10 дітей. З них 5-ро прийомні і з Синдромом Дауна, 2 з них — з України. Дуже достойна родина і вони тільки вдвох із чоловіком ростять дітей, ну, старші вже трохи допомагають. Інші жінки були не гірші: адвокатки, виховательки та власниці дитячих будинків… Я вже хотіла поміняти квиток додому на раніший рейс, але в останню хвилину передумала і вирішила залишитись і розповісти про Україну, і про те, як українські жінки щодня вкладають величезні зусилля задля Великої Перемоги. Жінки-хірурги, жінки- волонтери — я нагадала за кожну українську жінку.

Основна ідея конкурсу — боротьба з насиллям у будь-якому його прояві. Олена пояснила, що цей момент став вирішальним у виборі нею конкурсу, тому що запрошень було багато. Але жінки сьогодні в Україні перебувають у дуже скрутному становищі через війну, розлуку з чоловіками-синами, через насилля з боку окупантів. Саме про це Олена й говорила на конференції, про її виробництво в ательє в Ужгороді плитоносок, як склала всі свої заощадження для того, аби мати можливість це робити, про те, як у її квартирі за час війни мешкали 8 сімей, як свої речі віддала для плетення маскувальних сіток.

— Я була єдина, кому журі аплодувало стоячи, а дівчата-українки, слухаючи мене, плакали… Мене потім питали, чому ж я шила плитоноски, якщо Америка нам допомагає, на що я пояснювала, що плитоноски наших хлопцям потрібні були відразу, а допомога почала надходити вже з часом. Україна не готова була воювати.

Здобувши перемогу, Олена Талапа підписала контракт з керівництвом конкурсу про те, що зобов’язується виступати на різних заходах і пропагувати захист від насилля, в тому числі і від домашнього насилля, булінгу дітей, насилля над тваринами.

— Через мене можна зв’язатися з будь-якими міжнародними організаціями, які піднімають цю тему, — сказала Олена. — А наступного року я маю приїхати в Америку, щоб коронувати нову переможницю.

Varosh

Фото з колекції Олени Талапи

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.